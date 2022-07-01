7月29～31日に新潟・苗場スキー場で行われる野外フェスティバル「FUJI ROCK FESTIVAL '22」の追加出演者とタイムテーブルが公開された。
7月29日はVampire Weekend、30日はジャック・ホワイト、31日はホールジーがGREEN STAGEのトリを担当。そして石野卓球によるDJが全日程最後のアクトとなる。
またタイムテーブルの公開に合わせ、ROOKIE A GO-GOの出演者も発表。29日に音速ばばあ、downt、xiexie、30日に鋭児、THEティバ、Glimpse Group、31日にKanna、鈴木実貴子ズ、Khamai Leonの計9組が登場する。これで全出演者が出そろった。
FUJI ROCK FESTIVAL '22
2022年7月29日（金）新潟県 苗場スキー場
2022年7月30日（土）新潟県 苗場スキー場
2022年7月31日（日）新潟県 苗場スキー場
7月29日（金）出演者
GREEN STAGE
Vampire Weekend / YOASOBI / Hiatus Kaiyote / Original Love / Black Pumas / The Hu
WHITE STAGE
ボノボ / ジョナス・ブルー / D.A.N. / ジェイペグマフィア / THE NOVEMBERS / DOPING PANDA
RED MARQUEE
シド / Awich / Night Tempo / WONK / No Buses / Michael Kaneko
PLANET GROOVE
OGRE YOU ASSHOLE / D.A.N.（DJ SET） / Yaffle / 食品まつり a.k.a. foodman
FIELD OF HEAVEN
Dawes / SPECIAL OTHERS / SKYE（鈴木茂、小原礼、林立夫、松任谷正隆） / 木村充揮ロックンロールバンド / Kikagaku Moyo / 踊ってばかりの国
Gypsy Avalon
Toshizo and Happy Cats / LOVE / ORANGE RANGE（ACOUSTIC SET） / アトミック・カフェ トーク「戦争と平和・オキナワ」（津田大介、ジョー横溝、YO［ORANGE RANGE］） / べーソンズ / アトミック・カフェ トーク「戦争と平和・ウクライナ」（津田大介、ヒルカラナンデス［DARTHREIDER＆プチ鹿島］） / ASOUND
PYRAMID GARDEN
渋木さやか（ヨガワークショップ） / LOVE FOR NIPPON（谷本賢一郎、香取線香、渡辺俊美） / おお雨（おおはた雄一＋坂本美雨） / クロワッサンサーカス / DJ 濱田大介 / DJ ZAMIANG / 加藤登紀子 / 清春
苗場食堂
苗場音楽突撃隊 / 三宅伸治＆The Red Rocks / SMTK / KTYM / 浅草ジンタ / おとぼけビ～バ～
ROOKIE A GO-GO
音速ばばあ / downt / xiexie
Day Dreaming
バケツドラマーMASA / SEI（bonobo） / 愛染 eyezen / Do Shock Booze
7月30日（土）出演者
GREEN STAGE
ジャック・ホワイト / Foals / 東京スカパラダイスオーケストラ / 折坂悠太（重奏） / ORANGE RANGE / Bloodywood
WHITE STAGE
Cornelius / Dinosaur Jr. / GLIM SPANKY / スネイル・メイル / SHERBETS / Fire EX.
RED MARQUEE
アーロ・パークス / CreativeDrugStore / GRAPEVINE / Say Sue Me / 崎山蒼志 / The fin.
TRIBAL CIRCUS
Night Tempo（昭和グルーヴDJセット） / パソコン音楽クラブ / どんぐりず / ZOMBIE-CHANG / CYK
FIELD OF HEAVEN
Black Pumas / 中納良恵 / KYOTO JAZZ SEXTET feat.森山威男 / toconoma / Ｔ字路s / 石橋英子
Gypsy Avalon
多和田えみ with 森俊之 ＋ 沼澤尚 Mix by Kamiyann / YeYe / さらさ（band） / いとうせいこう is the poet with 満島ひかり / アトミック・カフェ トーク「気候クライシスと原発」（津田大介、いとうせいこう、ジョー横溝、斎藤幸平） / ケロポンズ
PYRAMID GARDEN
渋木さやか（ヨガワークショップ） / テリー・ライリー with 宮本沙羅 -Everything and Beyond- / SPECIAL OTHERS ACOUSTIC / クロワッサンサーカス / DJ FRAN-KEY / DJ QUIETSTORM / DJ KURANAKA 1945 / 田島貴男（Original Love） / Caravan
苗場食堂
苗場音楽突撃隊 / CPL∞P / 清水タケオと南国気分 / 荒谷翔大（yonawo） / 與那覇有羽 / 和田永 ELECTRONICOS FANTASTICOS! / 八木海莉
ROOKIE A GO-GO
鋭児 / THEティバ / Glimpse Group
Day Dreaming
Tomomi Ukumori（Christal Bowl） / sugiurumn / LITTLE DEAD GIRL / DE DE MOUSE
7月31日（日）出演者
GREEN STAGE
ホールジー / トム・ミッシュ / PUNPEE / ROUTE 17 Rock'n'Roll ORCHESTRA（feat. UA、中納良恵、トータス松本） / Japanese Breakfast / go!go!vanillas
WHITE STAGE
ムラ・マサ / ずっと真夜中でいいのに。 / Superorganism / Black Country, New Road / 鈴木雅之 / 思い出野郎Aチーム / Kroi
RED MARQUEE
Mogwai / Nariaki Obukuro / マカロニえんぴつ / Elephant Gym / 石崎ひゅーい / Acidclank（selected by ROOKIE A GO-GO）
SUNDAY SESSION
石野卓球 / FUMIYA TANAKA / Fake Creators（LITE、DE DE MOUSE）
FIELD OF HEAVEN
ハナレグミ / 中村佳穂 / 角野隼斗 / Altin Gun / 七尾旅人 / 奇妙礼太郎
Gypsy Avalon
ホフディラン / 塩塚モエカ（羊文学） / 朝倉さや / 尾崎裕哉 / アトミック・カフェ トーク「反戦、平和、ウクライナ」（津田大介、原子力資料情報室） / ユカリサ
PYRAMID GARDEN
渋木さやか（ヨガワークショップ） / 優河 with 魔法バンド / MIZ / クロワッサンサーカス / DJ M.A.X / DJ KOTARO / SILENT POETS（Minimal Reggae Set） / テリー・ライリー with 宮本沙羅 -Everything and Beyond-
苗場食堂
Cody・Lee(李) / BREIMEN / 小原綾斗とフランチャイズオーナー / NIKO NIKO TAN TAN / Penthouse / トミー富岡
ROOKIE A GO-GO
Kanna / 鈴木実貴子ズ / Khamai Leon
Day Dreaming
THE FACTORS / AMG SAIMURA / Eve / KenKen & Gaku Endo / ブライアン・バートン＝ルイス
※Altin Gunの「u」はウムラウト付き、DE DE MOUSEは頭2つの「E」にアキュートアクセント付き、CPL∞Pの「∞」は丸囲みが正式表記。