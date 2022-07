Night Tempo、細川たかし映像を使用した「北酒場」リエディットMV公開

韓国出身のプロデューサー/DJのNight Tempoが、昭和グルーヴ第13弾『細川たかし – Night Tempo presents ザ・昭和グルーヴ』を本日配信開始した。

昭和歌謡を代表する名曲「北酒場」をNight Tempoがマルチ・トラックを使ってリミックス。かねてからNight Tempoは自身のライヴで「北酒場」のリエディットをDJプレイしていたが、関係者からのオファーで公式リリースが実現することとなった。Night Tempoが手掛けた当時のシングル・ジャケットを使用した昭和グルーヴのジャケットは、公開とともにSNS上で話題となっていたが、当時のカラオケ映像を使用した細川本人が出演する公式リエディットMVも完成し、本日22時にNight TempoのYouTubeチャンネルで公開される。

■細川たかし コメント

『北酒場』が発売されて40周年という節目の年に、再びこの曲に新しい命を吹き込んで頂けたことにとても感謝しています。「昭和グルーヴ」という企画を通して、若い世代が改めて「北酒場」に、そして演歌ファンがNight Tempoさんに興味を持っていただけたら嬉しいです。

■Night Tempo コメント

2019年の昭和グルーヴ・ツアーでとても熱い反応があった「北酒場」のリエディットを公式リリース出来て、とても嬉しいです!

新しい世代に繋がる昭和時代のグルーヴを、世界の多くの若者に楽しんでもらいたいです。

<配信情報>

Night Tempo

『細川たかし - Night Tempo presents ザ・昭和グルーヴ』

発売日:2022年7月1日(金)

発売元:日本コロムビア

=収録曲=

1. 北酒場(Night Tempo Showa Groove Mix)

<ライブ情報>

「FUJI ROCK FESTIVAL 22」

出演日:

2022年7月29日(金)Ladies In The Cityライブ・セット

2022年7月30日(土)昭和グルーヴDJセット

https://www.fujirockfestival.com/

「Night Tempo presents ザ・昭和グルーヴ・ツアー 2022」

2022年8月3日(水)札幌・Sound Lab Mole

2022年8月5日(金)仙台・darwin

2022年8月8日(月)福岡・evoL

2022年8月9日(火)名古屋・BOTTOM LINE

2022年8月10日(水)大阪・BIG CAT

2022年8月12日(金)京都・CLUB METRO

2022年8月13日(土)東京・SPOTIFY O-EAST

2022年8月15日(月)東京・LIQUIDROOM

「A Night with Ladies In The City」

2022年8月16日(火)東京・LIQUIDROOM

Night Tempo Official Website:https://nighttempo.com