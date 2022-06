アニメ「炸裂!あまびえ姫。」の放送が7月2日にテレビ埼玉でスタートする。

アニメ「炸裂!あまびえ姫。」は江戸時代に疫病が流行った際、突如現れその姿を絵に描くことで人々が救われたという“アマビエ”をテーマにした5分のショートアニメ。令和の時代に、地上に現れた“あまびえ姫”が、破天荒な活躍で人々を次々に救っていく姿が描かれる。あまびえ姫役を白浜優子、彼女の執事・執爺役を清水香里が演じるほか、ゲスト声優には芸人の大久保佳代子(オアシズ)、吉村憲二(ブロードキャスト!!)や、歌まね番組などに出演するよよよちゃんなど個性豊かなメンバーが揃った。キャスト陣からはコメントも到着している。

主題歌はÉtoile Ange(エトワルアンジェ)の「Call On Now! 」に決定。メンバーのGeorge Oharaと妃羅(きらら)は原作、脚本、原画、アニメーション制作としてもアニメに携わる。90年代オルタナロック調の仕上がりとなった「Call On Now! 」では、妃羅の作詞によりコロナ禍で情報に振り回される人間の姿がシニカルに表現された。

白浜優子コメント

見た目は可愛いあまびえ姫ですが、こんなこともできるの!?とか、たまに素の声が出ちゃったりとか…いろんな面があって演じていて凄く楽しいです♪

子供から大人まで楽しめる作品になっていますので、是非たくさんの方に視聴していただけたらと思います!

清水香里コメント

その名の通り執事の爺さんの役です。いままでに出したこともない芝居や声に戸惑いながらも、多彩なゲストに刺激をもらいつつ楽しく演じております。

大人から子供までゆるーく楽しめる作品だと思いますので、ぜひご覧下さい。

吉村憲二(芸人)コメント

夏男役の吉本興業芸人ブロードキャスト!!吉村と申します。声優を芸人がやると言う事でチャレンジにはなりますが、芸人で得たあらゆる技術を駆使して楽しくやらせて頂きました!後は機械でいじって頂き上手く出来てると思います!笑

このアニメを見てみんなで幸せになろうよ!!見て頂きせんきゅっそ!!

ゆーぽん(YouTuber)コメント

初めての声優のお仕事で苦戦した部分もありましたが、初の声優のお仕事が炸裂!

あまびえ姫。でとってもうれしかったです!

たくさんの人にこの作品を知ってもらいたいなと思います。

秋野かほりコメント

シュールでスパイスたっぷりのショートアニメ!普段はかわいいけれどたまに裏の顔が垣間見えるお茶目なあまびえ姫様に注目です♡

私が演じるキャラクターは一体何話に登場するのか!?お楽しみに♪

よよよちゃん(モノマネタレント)コメント

どうも、よよよちゃんです。この度初めて声優さんをさせて頂くことになりました!アテレコは普段やったことがない分むずかしかったけれど、新しい自分も見つけられて楽しかったです!皆様是非ご覧くださいー!

ろこ(YouTuber)コメント

ちょっとやんちゃなママ、暑子を演じています!

大人も子供も楽しく笑えるアニメ、あまびえ姫をよろしくお願いします!!

ゆいの(シンガーソングライター)コメント

声優をやったことがなかったので緊張しましたが、やってみたら楽しかったです。

小さい子供の役は声を高くしないといけないので難しかったのですが、自分の小さい頃を思い出しながら頑張りました。

TVアニメ「炸裂!あまびえ姫。」

放送情報

テレビ埼玉:2022年7月2日(土)より毎週土曜日17:55~18:00

スタッフ

原作:George Ohara

原画:George Ohara、妃羅

脚本:George Ohara、妃羅

Animation:朱烈苦 Hei 1号、妃羅、oshiro

Coordination:伊東格

キャスト

あまびえ姫:白浜優子

執爺:清水香里

声賀デカ美:大久保佳代子

夏男:吉村憲二(ブロードキャスト!!)

勝男:ゆーぽん

飛男:秋野かほり

栗男:よよよちゃん

暑子:ろこ

陽子:ゆいの

OPナレーション:宮下弘允