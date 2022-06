『アズレン』戦艦ロドニーが幸せいっぱいのウエディング姿で立体化！

大人気海戦スマホゲーム『アズールレーン』より、戦艦ロドニーをF:NEXの人気シリーズ ”ウエディング” 姿でフィギュア化! 「ロドニー パレス・ブライトネス 1/7スケールフィギュア」がホビーECサイト「F:NEX」にて6月26日(日)より受注開始となった。

『アズールレーン』は、艦船を擬人化した美少女キャラクターを編成して敵と戦うスマートフォン向けシューティングRPGゲームアプリ。プレイヤーが指揮官となって戦術を考えるゲーム性や、キャラクターにスポットを当てたストーリーが魅力の本作は、リリース以来国内外で数々の賞を受賞するなど、話題を集めている。

今回「F:NEX」では、ネルソン級戦艦の次女・ロドニーをケッコン衣装「パレス・ブライトネス」のイラストをもとにフィギュア化!

胸元や頭のヴェールはクリア素材で透け感を演出し清純さを表現。各所にある繊細な装飾も丁寧に造形し、ウエディングドレスらしい気品ただよう逸品となっている。

また、本アイテム一番のポイントでもあるボリューム感あふれるドレスは、表面にパール塗装を施すことで美しく輝きを放ち、腰元にあるチャームが付いた青いリボンは、ドレスと共に美しく揺らめき圧倒的な存在感を醸し出している。

全身一切の妥協がない、花嫁姿で幸せいっぱいのロドニーをぜひ手元で堪能してほしい。

