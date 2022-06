「SCANDAL 4人のすべてに魅了された、すごく幸せを感じたライブでした」ツアーに参加したリスナーとの生電話にメンバー感激

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。6月27日(月)の配信では、金沢と東京の“MIRROR”ツアーに参加してくれたリスナーと生電話! 熱量の高いライブの感想にメンバー一同も大感激!HARUNA:「SCANDAL WORLD TOUR 2022“MIRROR”」日本国内編が無事に終了したことを記念して、先週に引き続き、たくさんの人に「見らーれてしまった(ミラーれてしまった)!」ライブの感想を一気に読みます&電話で話しますスペシャルです!HARUNA:見らーれてしまった……「ミラー」をかけてますね。RINA:うん、そこは流して!HARUNA:さっそく、リスナーの方と電話がつながっています! 感想を聞いていきたいと思います! もしもし〜!りなてぃさん:もしもし! こんにちは、りなてぃです!一同:こんにちはー!HARUNA:ツアーに来てくれてありがとう!りなてぃさん:めちゃくちゃ楽しかったです!TOMOMI:うれしいよー!HARUNA:まずはツアーの感想を聞かせてください!りなてぃさん:はい。私は今回、金沢とファナルの東京公演に当選してライブに参加したんですけど、「MIRROR」の曲はライブだと印象が変わって、かっこよくてシビれたし、音楽に身を任せて聴く時間がとても心地良かったです!それと、久しぶりにライブでやる曲もたくさんあって、特に東京のファイナル公演でのアンコールの「DOLL」が、本当に待ちに待っていた曲だったので!一同:おー!TOMOMI:確かに長いことやってなかったからね。りなてぃさん:タオルを(ブンブン)回して、テンション上がりまくりで。あと金沢での「SCANDAL BABY」で、TOMOMIさんが突然歌い出したのもめっちゃ楽しかったです(笑)。HARUNA:金沢ね、はいはい。TOMOMI:はいはい(笑)。りなてぃさん:とにかく、衣装も演出もパフォーマンスもMCも4人のすべてに魅了された、すごく幸せを感じたライブでした! スペシャルなライブと最高のアルバムをありがとうございました!TOMOMI:こちらこそ、ありがとうだよー。HARUNA:もう完璧!MAMI:素晴らしい!RINA:うまくまとめてくれてるー!HARUNA:そのままレポートを書いてくれてもいいんだよ?TOMOMI:「ナタリー」(ポップカルチャー専門のウェブメディア)に就職したらいいんじゃない?りなてぃさん:でも実は……。一同:え、なになに!?りなてぃさん:初めてSCANDALのワンマンに行った会場が「中野サンプラザ」で、ちょうど「BABY ACTION」がリリースされたとき(2011年)でした。高校の授業終わりに、SCANDALを教えてくれた友達と行ったんですけど、その友達と今回の「MIRROR」のツアーも一緒に参戦しまして。一同:えーー!りなてぃさん:ずっと2人で10年以上もSCANDALのファンをやっているんです。TOMOMI:うれしい。HARUNA:エモい。RINA:エモすぎる……。MAMI:ありがとう……。TOMOMI:親友やな。りなてぃさん:いつの間にか10年以上も経っていました。エモいです、私も。HARUNA:あれ? りなてぃは(住まいは)金沢じゃないの?りなてぃ:はい、金沢じゃなくて神奈川に住んでいます。MAMI:ということは?りなてぃさん:旅行を兼ねて、神奈川から金沢へ友達と参戦した感じです。MAMI:最高やん、旅行したい!HARUNA:好きなバンドを観に行って旅行するなんて、最高やん。りなてぃさん:金沢、最高でした!* * *ワールドツアーの国内編を無事に完走したSCANDAL! 全国ツアーの感想を一気にご紹介しています!SCANDALのニューアルバム「MIRROR」は好評発売中!<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロAuDee,Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056