7月13日(水)18:30からフジテレビ系で放送される音楽特番「2022FNS歌謡祭 夏」の出演アーティスト第2弾が発表された。

このたび出演が発表されたAdoは、映画「ONE PIECE FILM RED」で歌唱キャストを務めるキャラクター・ウタとして初登場する。また沖縄の本土復帰50年を記念したスペシャル企画にはISSA(DA PUMP)、桐谷健太、島袋寛子、夏川りみ、BEGIN、三浦大知、満島真之介、宮沢和史、MONGOL800といった沖縄にちなんだアーティストが多数出演。三浦が連続テレビ小説「ちむどんどん」主題歌「燦燦」を沖縄から歌い届けるほか、ISSAと満島は喜納昌吉の名曲「花~すべての人の心に花を~」をコラボレーションで披露する。

さらに星屑スキャットと20th Century、松下洸平と徳永英明、工藤静香と氣志團、ToshlとT.M.Revolution、ELAIZAと木村カエラがそれぞれコラボパフォーマンスを披露。郷ひろみは自身のヒット曲「お嫁サンバ」「2億4千万の瞳-エキゾチック・ジャパン-」を高校生マーチングバンド部とコラボする。

このほか宇崎竜童、木梨憲武、清塚信也、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、GENERATIONS from EXILE TRIBE、玉城千春、知念里奈、氷川きよし、宮本笑里、MONGOL800×WANIMA、そしてミュージカル「ミス・サイゴン」キャストの伊礼彼方、高畑充希、海宝直人、上原理生の出演も明らかとなった。

フジテレビ系「2022FNS歌謡祭 夏」

2022年7月13日(水)18:30~21:54

<出演者>

司会:相葉雅紀(嵐) / 永島優美(フジテレビアナウンサー)

あいみょん / 伊藤沙莉 / 井上芳雄 / 宇崎竜童 / ウタ(Ado / From「ONE PIECE FILM RED」) / ELAIZA / Official髭男dism / ORANGE RANGE / Kis-My-Ft2 / 木梨憲武 / 木村カエラ / 清塚信也 / 桐谷健太 / 工藤静香 / 郷ひろみ / THE RAMPAGE from EXILE TRIBE / GENERATIONS from EXILE TRIBE / 島袋寛子 / Tani Yuuki / DA PUMP / 玉城千春 / 知念里奈 / TRF / T.M.Revolution / 20th Century / 徳永英明 / Toshl / 夏川りみ / なにわ男子 / NiziU / NEWS / 氷川きよし / BEGIN / 日向坂46 / Hey! Say! JUMP / 星屑スキャット / 松下洸平 / 三浦大知 / 満島真之介 / 宮沢和史 / 宮本笑里 / ミュージカル「ミス・サイゴン」カンパニー(伊礼彼方、高畑充希、海宝直人、上原理生) / MONGOL800 / MONGOL800×WANIMA / RIEHATA / LE SSERAFIM / and more