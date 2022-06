ナルトもサスケも再不斬も！ サンリオコラボで “可愛い” に変化！

忍者たちが活躍する人気作『NARUTO』が、サンリオキャラクターたちとコラボレーション! サンリオキャラたちと一緒に佇む ”可愛い” 変化をしたスペシャルアイテムでほっこりしよう♪

1999年〜2014年まで『週刊少年ジャンプ』にて掲載された、岸本斉史先生が描く大人気漫画を原作としたTVアニメ『NARUTO-ナルト-』。TVアニメ放送20周年を迎える全世界に多くのファンを抱える大人気作品より新商品が登場する。

このたび登場する新商品は可愛さが魅力的なサンリオキャラクターズとのコラボレーションアイテム!

ナルトの衣装を身にまとったキティなどコラボならではのグッズが多数ラインナップ。

作中ではシリアス&クールな印象が強い我愛羅や再不斬たちもサンリオキャラクターズの手にかかればあっという間にキュートに!?

サンリオならではのほのぼのした愛らしさ溢れる世界観を味わうことができそうだ。

ラインナップはアクリルスタンドやハート型の缶バッジなどファン必見のグッズが目白押し。

『NARUTO』世界の中でそれぞれの属する里を象徴する「額当て」を身に着けたポムポムプリンやキキ、ぽこぽんなどがデザインされており、サンリオキャラたちも『NARUTO』世界を満喫してるのかも。

コラボアイテムはアニメ制作会社「ぴえろ」の公式通販サイト「スタジオぴえろストア」にてお取り扱いされているので、ぜひこの機会をお見逃しなく♪

☆サンリオキャラクターズ×『NARUTO』のコラボ商品画像を見る(写真9点)>>>

(C)岸本斉史 スコット/集英社・テレビ東京・ぴえろ

(C)2022 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. S631734