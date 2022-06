◆ 昨秋ともに優勝した“ラッキーパートナー”

オリックスは30日、株式会社ダイレクトマーケティングミックス(DmMiX)が8月のホーム公式戦11試合で開催する『Bs 夏の陣 2022』のメインスポンサーに決定したことを発表。対象試合は『Bs 夏の陣 2022 supported by DmMiX」として開催することになった。

DmMiXは、昨年のファイナルスパートプレジェクトでもメインスポンサーとして球団をサポート。オリックスにとっては25年ぶりのリーグ優勝をともに成し遂げた“ラッキーパートナー”でもある。

オリックスの山本由伸投手は「昨年のファイナルスパートプロジェクト『WE ARE CHALLENGERS 全員で勝つ!supported by DmMiX』では、株式会社DmMiXのサポートを受けてリーグ優勝を掴み取ることができました。今年の『Bs 夏の陣 2022 supported by DmMiX』でも、夏の暑さに負けない“熱いプレー”で、昨年以上の盛り上がりをお見せできるように頑張ります!応援よろしくお願いいたします」と球団を通じてコメントを寄せた。

『Bs 夏の陣 2022 supported by DmMiX』の対象試合は以下の通り。試合入場券などの詳細については、球団公式HPまで。

▼『Bs 夏の陣 2022 supported by DmMiX』

8月5日(金)18時開始 vs.日本ハム

8月6日(土)14時開始 vs.日本ハム

8月7日(日)13時開始 vs.日本ハム

8月9日(火)18時開始 vs.楽天

8月10日(水)18時開始 vs.楽天

8月11日(木)14時開始 vs.楽天

8月16日(火)18時開始 vs.ロッテ

8月17日(水)18時開始 vs.ロッテ

8月26日(金)18時開始 vs.西武

8月27日(土)14時開始 vs.西武

8月28日(日)13時開始 vs.西武

※「ほっと神戸」開催の16~17日・ロッテ戦以外の開催球場は「京セラD大阪」