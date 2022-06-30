NISHINOMIYA, JAPAN - SEPTEMBER 05: Players of Japan line up for national anthemin the super round game between Japan v Cuba during the 2015 WBSC U-18 Baseball World Cup at the Koshien Stadium on September 5, 2015 in Nishinomiya, Japan. (Photo by Koji Watanabe - SAMURAI JAPAN/SAMURAI JAPAN via Getty Images)

高校野球（夏の甲子園）最新情報

第104回全国高等学校野球選手権大会西東京大会が7月10日に開幕。夏の甲子園出場をかけ、今年も熱い戦いが繰り広げられる。ここでは、試合日程と組み合わせをまとめている。

 

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一回戦

▼7月10日

八王子実践　－　光丘

調布北　－　東大和南

私立武蔵　－　練馬

二回戦

▼7月10日

聖徳学園　－　桐朋

立川国際　－　桜町

翔陽　－　明星学園

日野　－　創価

日大櫻丘　－　田無

桜美林　－　西

羽村　－　錦城

穎明館　－　明大中野八王子

早大学院　－　杉並

成瀬　－　明学東村山

 

▼7月11日

片倉　－　都立武蔵

狛江　－　松原

府中工　－　明大明治

永山　－　成蹊

啓明学園　－　上水

佼成学園　－　玉川学園

八王子　－　東村山西

明星　－　瑞穂農芸

四商　－　町田工

五商　－　東大和

工学院大付　－　井草・大泉・田柄

世田谷学園　－　帝京大高

 

▼7月12日

総合工科　－　山崎

調布南　－　小平南

小川　－　福生

三鷹中等　－　成城学園

清瀬　－　駒場学園

武蔵村山　－　立川

小平　－　日本学園

都市大等々力　－　学芸大付

都市大高　－　田無工

農大一　－　多摩大聖ヶ丘

東京高専　－　日大二

国士館　－　明法

▼7月13日

　－　和光

専大付　－　中大付

拓大一　－　法政

大東学園　－　神代

　－　多摩

武蔵野北　－　五日市・農業・八王子桑志・南多摩中等

八王子北　－　豊多摩

国立　－　南平

青梅総合　－　大成

杉並工　－　保谷

秋留台　－　松が谷

日野台　－　

 

▼7月14日

筑波大駒場　－　帝京八王子

電機大高　－　多摩工

昭和　－　松蔭・深沢

昭和一学園　－　町田

府中　－　国分寺

府中西　－　芦花

富士森　－　中大杉並

石神井　－　練馬工

小平西　－　国際基督教大高

聖パウロ学園　－　拝島

府中東　－　東村山

千歳丘　－　久留米西

三回戦

▼7月15日

日大三　－　

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　－　國學院久我山

 

▼7月16日

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　－　駒大高

東海大菅生　－　

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　－早稲田実

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▼7月17日

日大鶴ヶ丘　－　

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四回戦

▼7月18日

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▼7月19日

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五回戦

▼7月21日

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▼7月22日

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準々決勝

▼7月26日

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▼7月27日

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▼7月28日

試合なし

 

準決勝

▼7月29日

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▼7月30日

試合なし

 

決勝

▼7月31日

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