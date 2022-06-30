高校野球（夏の甲子園）最新情報
第104回全国高等学校野球選手権大会西東京大会が7月10日に開幕。夏の甲子園出場をかけ、今年も熱い戦いが繰り広げられる。ここでは、試合日程と組み合わせをまとめている。
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一回戦
▼7月10日
八王子実践 － 光丘
調布北 － 東大和南
私立武蔵 － 練馬
二回戦
▼7月10日
聖徳学園 － 桐朋
立川国際 － 桜町
翔陽 － 明星学園
日野 － 創価
日大櫻丘 － 田無
桜美林 － 西
羽村 － 錦城
穎明館 － 明大中野八王子
早大学院 － 杉並
成瀬 － 明学東村山
▼7月11日
片倉 － 都立武蔵
狛江 － 松原
府中工 － 明大明治
永山 － 成蹊
啓明学園 － 上水
佼成学園 － 玉川学園
八王子 － 東村山西
明星 － 瑞穂農芸
四商 － 町田工
五商 － 東大和
工学院大付 － 井草・大泉・田柄
世田谷学園 － 帝京大高
▼7月12日
総合工科 － 山崎
調布南 － 小平南
小川 － 福生
三鷹中等 － 成城学園
清瀬 － 駒場学園
武蔵村山 － 立川
小平 － 日本学園
都市大等々力 － 学芸大付
都市大高 － 田無工
農大一 － 多摩大聖ヶ丘
東京高専 － 日大二
国士館 － 明法
▼7月13日
－ 和光
専大付 － 中大付
拓大一 － 法政
大東学園 － 神代
－ 多摩
武蔵野北 － 五日市・農業・八王子桑志・南多摩中等
八王子北 － 豊多摩
国立 － 南平
青梅総合 － 大成
杉並工 － 保谷
秋留台 － 松が谷
日野台 －
▼7月14日
筑波大駒場 － 帝京八王子
電機大高 － 多摩工
昭和 － 松蔭・深沢
昭和一学園 － 町田
府中 － 国分寺
府中西 － 芦花
富士森 － 中大杉並
石神井 － 練馬工
小平西 － 国際基督教大高
聖パウロ学園 － 拝島
府中東 － 東村山
千歳丘 － 久留米西
三回戦
▼7月15日
日大三 －
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－ 國學院久我山
▼7月16日
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－ 駒大高
東海大菅生 －
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－早稲田実
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▼7月17日
日大鶴ヶ丘 －
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四回戦
▼7月18日
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▼7月19日
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五回戦
▼7月21日
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▼7月22日
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準々決勝
▼7月26日
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▼7月27日
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▼7月28日
試合なし
準決勝
▼7月29日
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▼7月30日
試合なし
決勝
▼7月31日
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