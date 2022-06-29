フレデリック、26都市30公演全国ツアーおよび初ホール公演開催

フレデリックが、秋から全国ツアー「FREDERHYTHM TOUR 2022-2023〜ミュージックジャーニー〜」と2023年3月に自身初のホール公演となる「FREDERHYTHM HALL 2023」を開催する。
全国ツアー・ホール公演は、6月29日の「FREDERHYTHM ARENA 2022〜ミュージックジャンキー〜」開演中、公演タイトルにもなっている「ジャンキー」のパフォーマンス中にスクリーン上で発表された。
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今回発表された「FREDERHYTHM TOUR 2022-2023〜ミュージックジャーニー〜」は、フレデリックにとって約1年ぶりとなる全国ツアー。2022年9月から2023年2月にかけて前半戦「LIVE HOUSE編」後半戦「Zepp編」と題して、全国25都市・28公演行われる。さらに、6月29日21時から7月10日までオフィシャルファンクラブ「フレハウス+」とe+にて最速チケット先行受付を実施している。
＜ライブ情報＞
＜FREDERHYTHM TOUR 2022-2023～ミュージックジャーニー〜＞
◯LIVE HOUSE編
2022年9月15日（木）神戸Harbor Studio
2022年9月16日（金）京都KYOTO MUSE
2022年9月22日（木）浜松窓枠
2022年9月29日（木）仙台Rensa
2022年10月1日（土）盛岡CLUB CHANGE WAVE
2022年10月2日（日）郡山HIP SHOT JAPAN
2022年10月7日（金）高知 X-pt.
2022年10月9日（日）高松 festhalle
2022年10月10日（月）松山WStudioRED
2022年10月15日（土）周南RISING HALL
2022年10月16日（日）広島BLUE LIVE
2022年10月22日（土）甲府KAZOO HALL
2022年10月27日（木）岡山CRAZYMAMA KINGDOM
2022年10月29日（土）熊本B.9 V1
2022年10月30日（日）鹿児島CAPARVO HALL
2022年11月3日（木）水戸LIGHT HOUSE
2022年11月4日（金）宇都宮HEAVENS ROCK VJ-2
2022年11月10日（木）新潟LOTS
2022年11月11日（金）長野CLUB JUNK BOX
2022年11月13日（日）金沢EIGHT HALL
◯Zepp編
2022年11月25日（金）KT Zepp Yokohama
2022年11月26日（土）KT Zepp Yokohama
2022年12月11日（日）Zepp Fukuoka
2022年12月16日（金）Zepp Osaka Bayside
2022年12月17日（土）Zepp Osaka Bayside
2023年1月15日（日）Zepp Sapporo
2023年1月19日（木）Zepp Nagoya
2023年1月20日（金）Zepp Nagoya
料金：
◯LIVE HOUSE編 5500円（税込・D代別）
◯Zepp編 6000円（税込・D代別）
ファンクラブ「フレハウス+」最速先行 / e+最速先行
申し込み
https://frederic-official.com/feature/musicjourney
受付期間：2022年6月29日（水）21:00〜2022年7月10日（日）
※ファンクラブ「フレハウス+」優遇
※ホール公演は後日詳細発表
特設サイト
https://frederic-official.com/feature/musicjourney
「FREDERHYTHM HALL 2023」
2023年3月10日（金）大阪・オリックス劇場
2023年3月29日（水）東京・NHKホール
フレデリック OFFICIAL HP：http://frederic-official.com/