フレデリック、26都市30公演全国ツアーおよび初ホール公演開催

フレデリックが、秋から全国ツアー「FREDERHYTHM TOUR 2022-2023〜ミュージックジャーニー〜」と2023年3月に自身初のホール公演となる「FREDERHYTHM HALL 2023」を開催する。

全国ツアー・ホール公演は、6月29日の「FREDERHYTHM ARENA 2022〜ミュージックジャンキー〜」開演中、公演タイトルにもなっている「ジャンキー」のパフォーマンス中にスクリーン上で発表された。

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今回発表された「FREDERHYTHM TOUR 2022-2023〜ミュージックジャーニー〜」は、フレデリックにとって約1年ぶりとなる全国ツアー。2022年9月から2023年2月にかけて前半戦「LIVE HOUSE編」後半戦「Zepp編」と題して、全国25都市・28公演行われる。さらに、6月29日21時から7月10日までオフィシャルファンクラブ「フレハウス+」とe+にて最速チケット先行受付を実施している。

＜ライブ情報＞

＜FREDERHYTHM TOUR 2022-2023～ミュージックジャーニー〜＞

◯LIVE HOUSE編

2022年9月15日（木）神戸Harbor Studio

2022年9月16日（金）京都KYOTO MUSE

2022年9月22日（木）浜松窓枠

2022年9月29日（木）仙台Rensa

2022年10月1日（土）盛岡CLUB CHANGE WAVE

2022年10月2日（日）郡山HIP SHOT JAPAN

2022年10月7日（金）高知 X-pt.

2022年10月9日（日）高松 festhalle

2022年10月10日（月）松山WStudioRED

2022年10月15日（土）周南RISING HALL

2022年10月16日（日）広島BLUE LIVE

2022年10月22日（土）甲府KAZOO HALL

2022年10月27日（木）岡山CRAZYMAMA KINGDOM

2022年10月29日（土）熊本B.9 V1

2022年10月30日（日）鹿児島CAPARVO HALL

2022年11月3日（木）水戸LIGHT HOUSE

2022年11月4日（金）宇都宮HEAVENS ROCK VJ-2

2022年11月10日（木）新潟LOTS

2022年11月11日（金）長野CLUB JUNK BOX

2022年11月13日（日）金沢EIGHT HALL

◯Zepp編

2022年11月25日（金）KT Zepp Yokohama

2022年11月26日（土）KT Zepp Yokohama

2022年12月11日（日）Zepp Fukuoka

2022年12月16日（金）Zepp Osaka Bayside

2022年12月17日（土）Zepp Osaka Bayside

2023年1月15日（日）Zepp Sapporo

2023年1月19日（木）Zepp Nagoya

2023年1月20日（金）Zepp Nagoya

料金：

◯LIVE HOUSE編 5500円（税込・D代別）

◯Zepp編 6000円（税込・D代別）

ファンクラブ「フレハウス+」最速先行 / e+最速先行

申し込み

https://frederic-official.com/feature/musicjourney

受付期間：2022年6月29日（水）21:00〜2022年7月10日（日）

※ファンクラブ「フレハウス+」優遇

※ホール公演は後日詳細発表

特設サイト

https://frederic-official.com/feature/musicjourney

「FREDERHYTHM HALL 2023」

2023年3月10日（金）大阪・オリックス劇場

2023年3月29日（水）東京・NHKホール

フレデリック OFFICIAL HP：http://frederic-official.com/