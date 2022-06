映画「HiGH&LOW THE WORST X(クロス)」の公開を記念し、8月24日、25日の2日間にわたり、神奈川・横浜アリーナでイベント「『HiGH&LOW THE WORST X』完成披露試写会&PREMIUM LIVE SHOW」が開催される。同作の主題歌を務めるTHE RAMPAGE from EXILE TRIBEが出演することが決定した。

「『HiGH&LOW THE WORST X』完成披露試写会&PREMIUM LIVE SHOW」では、映画の上映に加え、THE RAMPAGEほか出演者によるライブパフォーマンスを披露。チケットの最速先行抽選予約は、7月4日15時に受付開始される。詳しくは、イベントの公式サイトをチェックしよう。なお追加のライブ出演者については、順次発表される予定だ。

またTHE RAMPAGEのイベント出演決定に合わせて、映画に出演する同グループのメンバーの場面写真を一挙公開。川村壱馬演じる花岡楓士雄が拳を強く握りしめ、“テッペン”をかけた勝負に挑んでいる様子、吉野北人演じる高城司が鬼邪高を狙うライバル高に凄みを利かせているシーン、鈴木昂秀演じる辻と龍演じる芝マンのコンビがバスの中で一緒にいる場面、そして藤原樹演じる氷室零二が口角を少し上げ、まるでこちらを蔑むかのように冷たい視線を送る姿、長谷川慎演じる策士・鮫岡の凛々しい姿、そんな鮫岡と行動をともにする陣演じる風神が、勢いよく駆けだす姿などが収められた。

9月9日に公開される「HiGH&LOW THE WORST X」は、高橋ヒロシ「クローズ」「WORST」と、メディアミックスプロジェクト「HiGH&LOW」シリーズの世界観をクロスオーバーさせた作品「HiGH&LOW THE WORST」の続編。川村演じる花岡楓士雄が頭をはる鬼邪高を潰すため、SWORD地区の鎌坂(かまさか)高校と江罵羅(えばら)商業高校を金の力で傘下に加え、3校連合を結成した最強最悪の敵・瀬ノ門(せのもん)工業高校が、急襲を仕掛けることから物語が展開される。

「『HiGH&LOW THE WORST X』完成披露試写会&PREMIUM LIVE SHOW」

開演日時:

2022年8月24日(水)16時30分開場/18時00分開演

2022年8月25日(木)9時30分開場/11時00分開演

2022年8月25日(木)16時30分開場/18時00分開演

会場:神奈川県 横浜アリーナ

料金:全席指定9900円

出演:THE RAMPAGE from EXILE TRIBE ほか

映画「HiGH&LOW THE WORST X(クロス)」

2022年9月9日(金)公開

スタッフ

企画プロデュース:EXILE HIRO

総監督:二宮“NINO”大輔

監督:平沼紀久

アクション監督:鈴村正樹

原案・キャラクター設定:高橋ヒロシ

脚本:増本庄一郎、渡辺啓、平沼紀久

音楽:中野雄太

企画制作:HI-AX

製作著作:「HiGH&LOW」製作委員会

配給:松竹

キャスト

鬼邪高校:川村壱馬、吉野北人、佐藤流司、神尾楓珠、福山康平、龍、鈴木昂秀、うえきやサトシ、中島健、森崎ウィン、前田公輝

鳳仙学園:塩野瑛久、葵揚、小柳心、荒井敦史、坂口涼太郎

瀬ノ門工業高校:中本悠太(NCT)、三山凌輝(RYOKI)、永沼伊久也、比嘉涼樹

鎌坂高校:藤原樹、岡宏明

江罵羅商業高校:長谷川慎、陣、今村謙斗

※高橋ヒロシの高ははしごだかが正式表記。

(c)2022「HiGH&LOW THE WORST X」製作委員会 (c)髙橋ヒロシ(秋田書店) HI-AX