Jリーグは29日、お笑い芸人の見取り図を2022JリーグYBCルヴァンカップPR大使」に任命した。各種プロモーション活動を通じて大会の盛り上げに協力する。詳細は決まり次第、改めて発表される。

ルヴァン杯・プライムステージの組み合わせ抽選会が29日に行われ、見取り図の2人も参加。準々決勝は8月3日と10日、準決勝は9月21日と25日に行われる。

また、決勝は10月22日(土)に『国立競技場』で開催され、13時5分のキックオフを予定している。試合の模様はフジテレビ系列にて全国生中継される。

見取り図はNSC大阪校29期の同期だった盛山晋太郎とリリーで2007年にコンビ結成。2018年から3年連続でM-1グランプリ決勝へ進出。現在、冠番組の『見取り図じゃん』(テレビ朝日系)を始め、『ノブナカなんなん?』(テレビ朝日系)、『ラヴィット!』(TBS系・水曜レギュラー)などにもレギュラー出演している。

PR大使就任にあたってのコメントは以下の通り。

▼盛山晋太郎

「PR大使に選んで頂き大変光栄です! Jリーグの面白さを僕達なりに存分にお伝えできたらと思います! 先日、個人的に新しいスパイクを購入したので、万が一何かあったときのために一応シュート練習もしておきます!」

▼リリー

「少しでもJリーグに貢献できるようがんばります!! いや、がんばるジェイ!!」

◆■JリーグYBCルヴァンカップ・プライムステージ組み合わせ

▼準々決勝(8月3日、10日)

【A】浦和レッズ vs 名古屋グランパス

【B】川崎フロンターレ vs セレッソ大阪

【C】横浜F・マリノス vs サンフレッチェ広島

【D】アビスパ福岡 vs ヴィッセル神戸

▼準決勝(9月21日、25日)

【A】の勝者 vs 【B】の勝者

【C】の勝者 vs 【D】の勝者

▼決勝(10月22日)

※国立競技場にて開催/フジテレビ系列にて全国生中継

【動画】見取り図がルヴァン杯のPR大使に就任