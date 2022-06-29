アニメ「銀河英雄伝説 Die Neue These」のフォースシーズン「策謀」が、前シーズンから上映劇場を拡大した全国47都道府県70劇場で上映されると明らかになった。

田中芳樹のSF小説「銀河英雄伝説」を原作としたアニメ「銀河英雄伝説 Die Neue These」は、遥か未来の銀河系を舞台に、銀河帝国と自由惑星同盟の攻防を、“常勝の天才”ラインハルト・フォン・ローエングラムと、“不敗の魔術師”ヤン・ウェンリーを軸に描くスペースオペラ。「策謀」は第1章が9月30日、第2章が10月28日、第3章が11月25日より各3週間限定で上映される。

「銀河英雄伝説 Die Neue These 策謀」

第1章：2022年9月30日（金）～

第2章：2022年10月28日（金）～

第3章：2022年11月25日（金）～

各章3週間限定上映（一部劇場を除く）

スタッフ

原作：田中芳樹（東京創元社刊）

監督：多田俊介

シリーズ構成：高木登

助監督：森山悠二郎

キャラクターデザイン：菊地洋子、寺岡巌、津島桂

総作画監督：後藤隆幸、菊地洋子

特技監督：竹内敦志

メカデザイン：竹内敦志、臼井伸二、常木志伸

オリジナルメカデザイン：加藤直之

プロップデザイン：太田恵子

プロップデザイン・紋章デザイン：秋篠Denforword日和

3D：ランドック・スタジオ

I.G3D / 3D監督：磯部兼士

美術：Bamboo

美術監督：竹田悠介

美術設定：塩澤良憲、曽野由大、金平和茂

美術デザイン：渡部隆

色彩設計：竹田由香

音響監督：三間雅文

音楽：橋本しん（Sin）、井上泰久

音楽制作協力：Sony Music Publishing（Japan）Inc.

撮影監督：荒井栄児、小澤沙樹子

編集：黒澤雅之

制作：Production I.G

監修：らいとすたっふ

企画協力：ROOFTOP

制作協力：徳間書店

宣伝協力：アールアールジェイ

製作：銀河英雄伝説 Die Neue These 製作委員会

キャスト

ラインハルト・フォン・ローエングラム：宮野真守

ヤン・ウェンリー：鈴村健一

ユリアン・ミンツ：梶裕貴

パウル・フォン・オーベルシュタイン：諏訪部順一

ウォルフガング・ミッターマイヤー：小野大輔

オスカー・フォン・ロイエンタール：中村悠一

アレックス・キャゼルヌ：川島得愛

フレデリカ・グリーンヒル：遠藤綾

ワルター・フォン・シェーンコップ：三木眞一郎

アンネローゼ・フォン・グリューネワルト：坂本真綾

ヒルデガルド・フォン・マリーンドルフ：花澤香菜

オリビエ・ポプラン：鈴木達央

ダスティ・アッテンボロー：石川界人

アドリアン・ルビンスキー：手塚秀彰

ドミニク・サン・ピエール：園崎未恵

ルパート・ケッセルリンク：野島健児

ナレーション：下山吉光

(c)田中芳樹/銀河英雄伝説 Die Neue These 製作委員会