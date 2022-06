TOMORROW X TOGETHERの日本3rdシングル「GOOD BOY GONE BAD」が8月31日にリリースされる。

今作には最新ミニアルバム「minisode 2: Thursday’s Child」に収録されたリードトラック「Good Boy Gone Bad」の日本語バージョン、メンバーがMOA(TOMORROW X TOGETHERファンの呼称)のために作曲した新曲、川崎鷹也の提供曲を収録。日本オリジナル曲が2曲も収録されるのは、日本シングルとしてはこれが初めて。シングルは通常盤のほか、DVDが付属する初回限定盤Aと初回限定盤B、メンバーの各ソロジャケット盤、ブックレット型特殊装丁仕様のWeverse Shop JAPAN限定盤、Universal Music Store限定盤といった計10形態が用意される。

また8月30日に東京都内でシングルの発売を記念したショーケースが開催されることも決定。このイベントには「GOOD BOY GONE BAD」のWeverse Shop JAPAN限定盤またはUniversal Music Store限定盤に封入されている特典券を用いて応募した人の中から当選者のみが招待される。TOMORROW X TOGETHERの来日ショーケースは2020年1月以来、2年7カ月ぶり。なお彼らは8月20、21日に行われる音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2022」に出演するほか、9月には単独オフライン公演「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : LOVE SICK> IN JAPAN」を開催する。

TOMORROW X TOGETHER「GOOD BOY GONE BAD」収録曲

01. Good Boy Gone Bad[Japanese Ver.]

02. タイトル未定(日本オリジナル曲)

03. タイトル未定(日本オリジナル曲)