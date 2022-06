DIR EN GREYが今年1月に東京・USEN STUDIO COASTで開催したライブ「THE FINAL DAYS OF STUDIO COAST」の模様を収録した映像作品が、9月14日にリリースされる。

「THE FINAL DAYS OF STUDIO COAST」は1月をもって閉館したUSEN STUDIO COASTの、ライブハウスとしての最後の公演となった2DAYSライブ。今回の映像作品にはこの2日間のライブの模様が全曲ノーカットで収められる。初回限定盤は特典ディスク付きで、こちらの詳細は後日発表される。

7月18日までは特典付きの早期予約を受け付けており、このほか初回限定盤購入者向けの特典、ファンクラブ会員限定のグッズ付きセットなども用意されている。詳しくはオフィシャルサイトで確認を。

DIR EN GREY「THE FINAL DAYS OF STUDIO COAST」収録内容

THE FINAL DAYS OF STUDIO COAST -Final Day 73- 2022.1.26 USEN STUDIO COAST

SE G.D.S.

01. THE IIID EMPIRE

02. 朔-saku-

03. Merciless Cult

04. 人間を被る

05. 落ちた事のある空

06. 腐海

07. CONCEIVED SORROW

08. audience KILLER LOOP

09. 赫

10. 朧

11. T.D.F.F.

12. CLEVER SLEAZOID

13. 詩踏み

14. THE FINAL

15. THE DEEPER VILENESS

16. C

17. 冷血なりせば

18. Sustain the untruth

19. 激しさと、この胸の中で絡み付いた灼熱の闇

THE FINAL DAYS OF STUDIO COAST -Final Day 74- 2022.1.27 USEN STUDIO COAST

SE SA BIR

01. VINUSHKA

02. OBSCURE

03. 砂上の唄

04. 人間を被る

05. 落ちた事のある空

06. 腐海

07. audience KILLER LOOP

08. 赫

09. 朧

10. THE FINAL

11. T.D.F.F.

12. CLEVER SLEAZOID

13. 詩踏み

SE G.D.S.

14. CHILD PREY

15. 羅刹国

16. Sustain the untruth

17. 激しさと、この胸の中で絡み付いた灼熱の闇

18. 朔-saku-

19. 鼓動