29日、JリーグYBCルヴァンカップ・プライムステージの組み合わせ抽選会が行われた。

2022シーズンのルヴァン杯も、すでにグループステージとプレーオフステージが終了。プライムステージでは、プレーオフステージを勝ち上がった4チーム(名古屋グランパス、セレッソ大阪、サンフレッチェ広島、アビスパ福岡)、およびアジアチャンピオンズリーグ(ACL)に出場する4チーム(川崎フロンターレ、浦和レッズ、横浜F・マリノス、ヴィッセル神戸)を加えた計8チームにより、ホーム&アウェイ方式のトーナメント戦を行う(決勝は1試合のみ)。

抽選会の模様はJリーグの公式YouTubeチャンネルでライブ配信され、各クラブの選手が登場。抽選の結果、プライムステージの組み合わせは以下のように決まった。

◆■JリーグYBCルヴァンカップ・プライムステージ組み合わせ

◎準々決勝(8月3日、10日)

(A)浦和レッズ vs 名古屋グランパス

(B)川崎フロンターレ vs セレッソ大阪

(C)横浜F・マリノス vs サンフレッチェ広島

(D)アビスパ福岡 vs ヴィッセル神戸

◎準決勝(9月21日、25日)

(A)の勝者 vs (B)の勝者

(C)の勝者 vs (D)の勝者