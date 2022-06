大谷翔平 最新情報(最新ニュース)

ロサンゼルス・エンゼルスの大谷翔平投手は28日(日本時間29日)、本拠地シカゴ・ホワイトソックス戦で「3番・指名打者(DH)」として先発出場。第2打席でセンターへの第17号本塁打を放った。



今シーズンのメジャーリーグはABEMAプレミアムで!

公式戦324全試合を日本語実況解説のもと完全生中継!



<本塁打詳細>

打球速度 107マイル(約172キロ)

飛距離 420フィート(約128メートル)

打球角度 29度



<最新MLB本塁打ランキング>

1位:ジャッジ(NYY) 28本

2位:トラウト(LAA) 23本

2位:アルバレス(HOU) 23本

4位:アロンソ(NYM) 22本

4位:シュワーバー(PHI) 22本

※11時25分時点











【動画】ベラスケス→トラウト→大谷の3者がアーチ競演

エンゼルス公式ツイッターより





GIVE US A MINUTE TO CATCH OUR BREATH

— Los Angeles Angels (@Angels)