モスフードサービスは7月13日、サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」とコラボレーションした「限定プレート付き セット<ポムポムプリンプレート・モスチキン・セットドリンク>」(1,200円)を、数量限定で全国のモスバーガー店舗で発売する(一部店舗除く)。

オリジナルプレート

同商品は、ポムポムプリンがデザインされたオリジナルプレートと、モスチキン、ドリンクがセットになったメニュー。今年は同社が50周年であることから「50th」のアイコンをあしらい、ポムポムプリンがお祝いしている様子をデザインにした。オリジナルプレートは2種類あり、どちらか1つが付いている。

ドリンクは、ホットドリンクやコールドドリンク(Mサイズ)など、セット対象ドリンクの中から選択できる。

同時に、子ども向けセットや低アレルゲンメニューのセットでも「ポムポムプリン」コラボおもちゃが登場する。子ども向けセット「モスワイワイセット」(530円~650円)は、「バーガー等」と「フレンチフライポテトS」に「コールドドリンクSまたはくだものと野菜」、「おもちゃ」を組み合わせたセット。

ワイワイモスチーズバーガーセット

7大アレルゲン食材(卵、乳、小麦、えび、かに、そば、落花生)に配慮した「低アレルゲンメニュー ドリンクとおもちゃ付きセット」(580円)は、「低アレルゲンメニュー」に、「コールドドリンクSまたはくだものと野菜」、「おもちゃ」の組み合わせたセット。

ポークサンド〈米粉〉ドリンクとおもちゃ付きセット

おもちゃは、「ネームタグ」「ぷくぷくシール」「オリジナルボールペン」「うちわ」の4種類から1つ選べる。ハンバーガーの包装紙や紙バッグなどの包材にも、ポムポムプリンをプリントした。販売は9月中旬までで、なくなり次第終了。

ネームタグ

ぷくぷくシール

オリジナルボールペン

うちわ

(c)2022 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L628892