いちご、りんご、美味しいデニッシュに『すみっコ』たちが変身しちゃった！？

朝食におやつに、『すみっコぐらし』の仲間たちのパンはいかが? 「すみっコぐらしパン」シリーズから新商品が4種もラインナップ。デニッシュやサンドケーキ、ウエハースサンドなど、お好みのパンを選んでみよう。

2022年7月1日より、大人気キャラクター ”すみっコぐらし” のロングライフパンの第4弾が登場!

すみっコたちがほんわりと並ぶキュートなパッケージと美味しいパンが魅力的な本シリーズ、今回は全部で4種類が登場。

デニッシュで人気のりんごジャムの「すみっコぐらし りんごデニッシュ」。りんごの木を背景に、ちょこんと立ち並ぶすみっコキャラのパッケージがとっても可愛く、程よい甘さと爽やかなりんごの風味が朝食におすすめ。

酸味の少ないいちごジャムをデニッシュ生地で包んだ「すみっコぐらし いちごデニッシュ」は、大きないちごを抱えたすみっコたちのパッケージが目印。みんないちごが大好きなのかも!

「すみっコぐらし ウエハースサンド」は懐かしさを感じるウエハースを使ったお菓子感覚の菓子パン。スイーツを抱えたすみっコたちと、可愛いピンクのウエハースサンドが目印です。

そして「すみっコぐらし ふわふわサンドケーキパイン風味」は、酸味のあるパイン風味クリームをふわふわの生地でサンド。甘さと酸味がベストマッチ♪

パッケージはパインのベッドでまるで南国リゾートを満喫しているような、楽しそうなすみっコたちで彩られています♪

どれも甘くて美味しい、おやつにぴったりな一品、ぜひお試しあれ。

☆『すみっコ』コラボのパン新作4種類のパッケージを見る(写真5点)>>>

(C)2022 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.