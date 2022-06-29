コスプレイヤー紗雪が6月27日、自身のTwitterを更新し水着ショットを披露した。

紗雪

紗雪は「夏本番だね」とツイートし、海辺で撮影されたさわやかな真っ白水着ショットを披露。この投稿にファンからは「可愛さが更新」「全部最高」「白い水着が素敵です」「夏の美女」といった声が寄せられた。