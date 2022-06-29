コスプレイヤー紗雪が6月27日、自身のTwitterを更新し水着ショットを披露した。
紗雪は「夏本番だね」とツイートし、海辺で撮影されたさわやかな真っ白水着ショットを披露。この投稿にファンからは「可愛さが更新」「全部最高」「白い水着が素敵です」「夏の美女」といった声が寄せられた。
夏本番だね☀️ pic.twitter.com/jTbNGPeaJb— 有川紗雪🍧ｺﾐｹ1日目西あ31a (@sayuki_cos) June 27, 2022
コスプレイヤー紗雪が6月27日、自身のTwitterを更新し水着ショットを披露した。
紗雪は「夏本番だね」とツイートし、海辺で撮影されたさわやかな真っ白水着ショットを披露。この投稿にファンからは「可愛さが更新」「全部最高」「白い水着が素敵です」「夏の美女」といった声が寄せられた。
夏本番だね☀️ pic.twitter.com/jTbNGPeaJb— 有川紗雪🍧ｺﾐｹ1日目西あ31a (@sayuki_cos) June 27, 2022
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