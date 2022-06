TVアニメ「聖剣伝説 Legend of Mana -The Teardrop Crystal-」の放送・配信開始時期が10月に決定。新たなPVと、新キャラクター・セラフィナらの情報も公開された。

「聖剣伝説 Legend of Mana -The Teardrop Crystal-」はアクションRPG「聖剣伝説」シリーズの第4作目「聖剣伝説 Legend of Mana」を原作とする物語。ゲーム内のシナリオである「宝石泥棒編」をもとにしたストーリーが紡がれる。セラフィナは島崎信長演じる主人公・シャイロに続くもう1人の主人公であり、旅の途中で出会ったシャイロを助けてくれるキャラクターだ。早見沙織がセラフィナとして出演するほか、オープニングテーマ「Tear of Will」を歌う。

早見のほか、大魔法使いになることを夢みる男の子・バド役で三瓶由布子、バドの双子の姉で父親のほうきを大事に持ち歩くコロナ役で下地紫野の出演が決定。確かな腕を持ち、経験豊富な謎のタマネギ剣士・ドゥエルを國立幸、シャイロが自宅で世話をしているサボテン君を久保ユリカが演じる。早見、三瓶、下地、國立、久保のコメントは下記に掲載した。

また原作ゲーム「聖剣伝説 Legend of Mana」が1999年7月15日に発売されたことから、「『聖剣伝説 Legend of Mana』Birthdayキャンペーン」を7月15日まで実施。期間中に同作の思い出やアニメへの期待をつづったコメントを、「@LoM_anime」とハッシュタグ「#LoM思い出」をつけてTwitterに投稿すると、特製デジタル壁紙がもらえる。詳細はアニメ公式サイトを確認しよう。なおアニメ「聖剣伝説 Legend of Mana」公式Twitterをフォローし、対象ツイートをリツイートした人の中から、早見の直筆サイン入り色紙が抽選で3人に贈られるキャンペーンも実施中。7月11日まで応募を受け付ける。

早見沙織(セラフィナ役)コメント

出演が決まったときの気持ち

長く愛される作品の初めてのアニメ化に携わらせて頂くということで、嬉しい気持ちと同時に緊張も感じました。今回映像化される「宝石泥棒編」の中身を知ってからは、個性的な設定や情景、動くキャラクターたちがアニメーションで見られることがとても楽しみになりました。作品の魅力をアニメでもお伝えする一端を担えるよう、精一杯努めたいと思っています。

ファンへのコメント

「宝石泥棒編」の心の奥に沁みるようなお話がアニメではどのように描かれるのか、ぜひご期待ください。そして、ここから初めて作品に触れるという方にも、ぜひ聖剣伝説の世界観と魅力にたっぷり浸って頂けると嬉しいです!

三瓶由布子(バド役)コメント

出演が決まったときの気持ち

長年愛される作品に携われる喜びでいっぱいです。しかも初のアニメ化!沢山のストーリーがあると思うので、気が早いですが別ストーリーのアニメも期待してしまいます。そんな風に次の展開にもつながっていけるよう、尽力したいです。

ファンへのコメント

長年愛されてきた作品の初のアニメに出演できることを光栄に思います。

賑やかだな~とシャイロにも皆さんにも思っていただけるよう、双子の息を合わせて頑張ります!

おなじみのキャラクターたちが、アニメの世界でどう動き、喋り、冒険するのか。

私も演じながら、完成を楽しみに待ちたいと思います。

下地紫野(コロナ役)コメント

出演が決まったときの気持ち

アニメ化が発表された時から、皆さんからの注目度が高いという印象があったので、それだけ多くの方に愛されている作品に参加できるというのは光栄です!同時に、担当させていただくコロナと弟のバドは、初めてイラストを見た時からかわいくてたまらなく思っているので、その魅力をお届けできるように頑張りたいと、気が引き締まりました。

ファンへのコメント

実は、私はゲームをプレイしたことがないのですが、だからこそ台本をいただくたびに新鮮な気持ちでアフレコをできていると思います。ゲームをプレイしたことがある方はもちろん、プレイしたことがないという方も楽しめる作品になっていますので、もう少し、放送開始をお待ちください!

國立幸(ドゥエル役)コメント

出演が決まったときの気持ち

プレイヤーなら誰もが知ってるのに誰も詳しくは知らない存在。人によって印象すら異なる存在とどう向き合うべきかと、困惑したのが正直なところです。

ファンへのコメント

人気作品ということで大変プレッシャーではありますが、丁寧に向き合わせていただいております。

皆さんの青春に息を吹き込めたらいいな...よろしくお願いいたします!

久保ユリカ(サボテン君役)コメント

出演が決まったときの気持ち

作品について調べる過程で「聖剣伝説」シリーズが本当に大人気な作品だと知り、とにかく気の引き締まる思いでしたし、「サボテン君」のもつ、良い意味でのゆるさを自分らしく出せるように楽しんでお芝居ができたらいいな…とワクワクした気持ちにもなりました。

ファンへのコメント

「聖剣伝説」シリーズが大好きな方にはもちろん!私のようにアニメから初めて「聖剣伝説」に触れることになる方にも、すごく楽しんでいただける作品になっていると思います!

ぜひ一緒に、放送/配信をドキドキしながら待っていてくださいね。

TVアニメ「聖剣伝説 Legend of Mana -The Teardrop Crystal-」

2022年10月より放送・配信開始

スタッフ

原作:スクウェア・エニックス

監督・シリーズ構成 :神保昌登

キャラクター原案 :HACCAN

キャラクターデザイン :池上たろう

音楽 :下村陽子

プロデュース:ワーナー ブラザース ジャパン

アニメーション制作:グラフィニカ×横浜アニメーションラボ

キャスト

シャイロ:島崎信長

セラフィナ:早見沙織

瑠璃:梅原裕一郎

真珠姫:名塚佳織

バド:三瓶由布子

コロナ:下地紫野

ドゥエル:國立幸

サボテン君:久保ユリカ

※島崎信長の崎はたつさきが正式表記。