山手線の各駅をモチーフにしたアイドルプロジェクト「STATION IDOL LATCH!（ステーションアイドルラッチ）」より、全12組のユニット名とロゴが公開に。併せて初のトークイベントが8月6日に、東京・harevutaiにて開催されることも決定した。

青山凌大演じる武庸裕哉、住谷哲栄演じる空蝉塁、伊藤昌弘演じる諏訪海晴が所属するのはEQUATIONS（イクエイジョンズ）。小野賢章演じる東海林鈴音、田丸篤志演じる神堂唯姫、島崎信長演じる青葉梟光加人の3人がAither（エーテル）、山口智広演じる戸成綾、阿座上洋平演じる高良摩利央がNØ Crew（ノー クルー）、TAKUYA演じる百瀬志生がeS（エス）、井上和彦演じる烏鷹鉄路、狩野翔演じる湊航琉、矢野奨吾演じる北颯が鉄晴隊（てっぱれたい）として活動することに。古田一晟演じる一条肇と梶原岳人演じる小鳥遊悠吏がMagnificent（マグニフィセント）、峯田大夢演じる不動雅と太田将熙演じる綜馬礼がtenet（テネット）、森嶋秀太演じる和泉オーキッド亜恋、高塚智人演じる英皐月、井上雄貴演じる高岩大智が花ゑみ（はなえみ）を名乗る。

さらに高橋英則演じる饗庭紡麦、三浦祥朗演じる伍代晃、小山剛志演じる羽振寿里、菅沼久義演じる大崎新市がChe bello!（ケ ベーロ！）、林優大演じる蜂谷恒星、岩崎友泰演じる竹下宮斗、福崎那由他演じる樅野葵が3on☆star（モンスター）、菊池幸利演じる咖山喱人、鈴木裕斗演じる雷電遊生が人生（ひといき）、笠間淳演じる飴屋楊、寺島惇太演じる根岸優歌がa/maze（アメイズ）と、それぞれユニット名が付けられた。なお、オンラインショップ・A!SMARTでは、全12組のユニットロゴを使用したステッカーの販売が本日6月28日にスタート。7月2日より東京・池袋ステラワースでも販売される。

トークイベントは、ユニットの枠を超えて親睦を深め合う交流イベントの第1回目として開催。昼公演には笠間、井上、住谷、太田、林、夜公演には笠間、伊藤、岩崎、峯田、梶原が出演する。なおチケットのオフィシャル最速先行の受け付けは、チケットぴあにて本日スタートした。詳細は「STATION IDOL LATCH!」の公式サイトで確認を。

「STATION IDOL LATCH!」では、第2期として文化放送・PodcastQRでの新番組「STATION IDOL LATCH! 駅前広場 -radio & drama-」の配信や、全ユニットの新曲リリース、ベツコミ（小学館）での「STATION IDOL LATCH! ～未来へ向かって出発進行！～」連載などを展開中。「STATION IDOL LATCH! 駅前広場 -radio & drama-」では、新たなストーリーで紡がれるボイスドラマの第2シーズンも本日スタートした。今後は、毎週火曜日19時にラジオ番組とボイスドラマが交互に配信される。

※島崎信長の崎はたつさきが正式表記。

「STATION IDOL LATCH! ～LATCH!のWA!!～ vol.1」

日程：2022年8月6日（土）昼公演14:00開場、14:30開演 / 夜公演18:30開場、19:00開演

会場：東京都 harevutai

昼公演出演者：笠間淳、井上雄貴、住谷哲栄、太田将熙、林優大

夜公演出演者：笠間淳、伊藤昌弘、岩崎友泰、峯田大夢、梶原岳人

(c) LATCH! Project/JRE