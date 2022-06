大島司原案によるTVアニメ「シュート!Goal to the Future」の新たなPVが公開された。

PVでは、all at onceが歌うエンディング主題歌「RIVALS」を初解禁。楽曲に合わせ、 孤独でサッカー嫌いだった辻秀人が、仲間とともに全国大会に出場する熱い気持ちを込め、豪快にシュートする姿や暗がりのベットの上で涙する姿が映し出される。さらに掛川高校愛にあふれ情熱的でサッカーにまっすぐな風馬成が、いつも冷静で仲間思いな黒川昴流に掴みかかる様子など、2人の友情が垣間見えるシーンも。そして最後は“世界の闘将” 神谷篤司が、秀人に語りかける姿で締められている。「シュート!Goal to the Future」は7月2日にAT-Xほかにて放送開始。

TVアニメ「シュート!Goal to the Future」

放送情報

AT-X:2022年7月2日(土)より毎週土曜日23:30~

TOKYO MX:2022年7月3日(日)より毎週日曜日22:00~

テレビ静岡:2022年7月3日(日)より毎週日曜日24:30~

読売テレビ:2022年7月4日(月)より毎週月曜日25:59~

BS日テレ:2022年7月6日(水)より毎週水曜日23:30

BSフジ:2022年7月6日(水)より毎週水曜日24:30~

スタッフ

原案:大島司「シュート!」(講談社刊)

企画:ボアソルチマネジメント、クランチロール

監督:中村憲由

副監督:北村淳一

キャラクターデザイン:秋山由樹子

シリーズ構成:広田光毅

音響監督:山本浩司

監修:出崎哲

アニメーション制作:EMTスクエアード

キャスト

小林千晃、土岐隼一、小野友樹、土屋神葉、梅原裕一郎、鳥海浩輔、前野智昭、斉藤隼一、真白健太朗、鈴木崚汰、松村龍之介、廣瀬大介、佐藤祐吾、保住有哉、広瀬裕也