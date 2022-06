ネッシーに “新種” ！？ お家でふわふわなネッシーを愛でてみない？

愛くるしい表情が魅力的な『Apex Legends(TM)』の「ネッシーぬいぐるみ」に新たなカラー・青のネッシーが仲間入り♪ 初登場の青ネッシーをお家にお迎えできるチャンス!

手のひらサイズがかわいい「ネッシーぬいぐるみ」に、待望の青ネッシーが初登場!

「APEX LEGENDS」のイースターエッグとしてAPEXファンの間でも大人気のマスコットキャラクターであり、発売の度に即完売となる話題沸騰の「ネッシーぬいぐるみ」。

ふわふわの手触りとかわいいフォルムでありながら、キングスキャニオンのネッシーに近い模様と、背中のチャックまでしっかりと再現されている。

通常カラーの「ネッシーぬいぐるみ」、色違いの「ネッシーぬいぐるみ(紫)」と並べたり、ひと回り大きいサイズの「ネッシーぬいぐるみ(ミディアム)」、ビッグサイズの「ネッシーぬいぐるみ(ワットソンパッチ)」と並べれば、かわいいネッシーたちの姿にさらに癒されること間違いなし!

この愛らしさ、ぜひその目でお確かめを。

☆「ネッシーぬいぐるみ」新種の写真を見る(写真2点)>>>

