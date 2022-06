Mrs. GREEN APPLE Adoが歌う提供楽曲『私は最強』は「すっごいパワフル！」

Mrs. GREEN APPLEが、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。提供楽曲「私は最強 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)」について、Adoさんの歌やミュージックビデオの感想を伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」6月27日(月)放送分)Mrs. GREEN APPLEは、8月6日公開のアニメ映画『ONE PIECE FILM RED』にて、Adoさん(歌姫のウタ役)が歌う劇中歌「私は最強」を提供。この楽曲は、6月22日に配信リリース、8月10日発売のアルバム『ウタの歌 ONE PIECE FILM RED』にも収録されます。【「私は最強」のMVが解禁されたということで、早速見てきました。Adoさんの歌唱力には圧巻の一言。他にも『TWELVE』(2016年リリースの1stアルバム)を連想させるような動物が出てきて、“ミセスっぽい”が溢れてるようにも感じました。いつかミセス先生バージョンを聴いてみたいものですね! 楽しみにしてます!!!】大森元貴 (Vo/Gt):嬉しいですね~。これなんかさ、すごいさ、Adoちゃんがさ……。藤澤涼架 (Key):Adoちゃん先生……(笑)。大森:僕、仮歌を歌って、お渡ししてるじゃないですか。僕の声のひっかけ方を、すごく忠実にやってくれてて。しかも、Adoちゃんぽさというか……Adoちゃんの歌い回しがすごい効いてて、いいなぁって思った。若井滉斗 (Gt):めちゃめちゃかっこいいよね。藤澤:すっごいパワフル!大森:MVも、すごく素晴らしかったですね。なんか泣きそうになっちゃった。若井:わかる。藤澤:素敵だったよね~!大森:だってみんなはさ、まだ知らないんだもんね、映画の内容ね。藤澤:あっ!? あらあら。大森:あらやだっ!若井:(笑)。――ここで、「私は最強 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)」をオンエア大森:改めて、映画『ONE PIECE FILM RED』は8月6日に公開です。楽しみ~!若井:楽しみ!藤澤:楽しみですわ!大森:一緒に観に行こ……?若井:いいぜ……(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/