巨人・坂本勇人(C) Kyodo News

◆ 依然として激戦区多数

　日本野球機構（NPB）は28日、「マイナビオールスターゲーム2022」ファン投票の最後の中間結果を発表した。投票は5月26日からスタートし6月27日に締め切り。最終結果は7月6日（水）に発表される。

　最後の中間発表にて選出圏内で変動があったのは、セ・リーグ捕手部門。27日時点では阪神の梅野隆太郎がトップに立っていたが、長らくトップを走ってきた中日の木下拓哉が再逆転。わずか1日で首位に返り咲いた。ただ、その差はわずか3247票。最終結果で再逆転という展開も十分に考えられる。

　その他にも、巨人の坂本勇人と阪神の中野拓夢が3124票差で競るセ・リーグ遊撃手部門、1万8153票差で阪神の近本光司、ヤクルトの塩見泰隆、巨人の丸佳浩が、阪神・佐藤輝明に続く2枠を争うセ・リーグ外野手部門、西武の平良海馬とソフトバンクの又吉克樹が6847票差で争うパ・リーグ中継ぎ投手部門など激戦区は多数。最後の最後に複数ポジションで逆転劇が起こる可能性もありそうだ。

　7月6日（水）にファン投票の最終結果が発表され、その後、監督選抜を含めた出場メンバーは7月13日（水）に決定。『マイナビオールスターゲーム2022』と題して開催される今年の球宴は、第1戦が7月26日（火）にPayPayドームで、第2戦は翌27日（水）に松山・坊っちゃんスタジアムで行われる。

◆ 6月28日の中間発表

▼ セ・リーグ

＜先発投手＞

197,400　青柳晃洋（神）

151,201　森下暢仁（広）

98,783 　菅野智之（巨）

＜中継ぎ投手＞

241,850　湯浅京己（神）

157,007　清水　昇（ヤ）

103,355　ジャリエル・ロドリゲス（中）

＜抑え投手＞

264,850　大　　勢（巨）

200,632　栗林良吏（広）

121,342　スコット・マクガフ（ヤ）

＜捕手＞

180,392　木下拓哉（中）

177,145　梅野隆太郎（神）

159,289　中村悠平（ヤ）

＜一塁手＞

243,544　中田　翔（巨）

200,832　ライアン・マクブルーム（広）

133,052　ダヤン・ビシエド（中）

＜二塁手＞

227,230　牧　秀悟（De）

202,128　山田哲人（ヤ）

166,309　吉川尚輝（巨）

＜三塁手＞

338,433　村上宗隆（ヤ）

186,638　岡本和真（巨）

130,592　大山悠輔（神）

＜遊撃手＞

259,148　坂本勇人（巨）

256,024　中野拓夢（神）

119,004　長岡秀樹（ヤ）

＜外野手＞

343,359　佐藤輝明（神）

239,504　近本光司（神）

238,382　塩見泰隆（ヤ）

221,351　丸　佳浩（巨）

186,468　佐野恵太（De）

▼ パ・リーグ

＜先発投手＞

257,367　佐々木朗希（ロ）

219,016　山本由伸（オ）

63,537 　千賀滉大（ソ）

＜中継ぎ投手＞

259,932　平良海馬（西）

253,085　又吉克樹（ソ）

68,825 　堀　瑞輝（日）

＜抑え投手＞

215,079　松井裕樹（楽）

158,711　平野佳寿（オ）

155,720　北山亘基（日）

＜捕手＞

282,809　松川虎生（ロ）

194,289　甲斐拓也（ソ）

120,077　森　友哉（西）

＜一塁手＞

406,863　山川穂高（西）

141,880　清宮幸太郎（日）

123,108　中村　晃（ソ）

＜二塁手＞

270,563　浅村栄斗（楽）

131,703　三森大貴（ソ）

102,630　中村奨吾（ロ）

＜三塁手＞

256,862　野村佑希（日）

224,249　宗　佑磨（オ）

162,249　松田宣浩（ソ）

＜遊撃手＞

326,099　今宮健太（ソ）

163,586　源田壮亮（西）

108,085　紅林弘太郎（オ）

＜外野手＞

396,164　柳田悠岐（ソ）

384,421　吉田正尚（オ）

289,217　松本　剛（日）

182,445　西川遥輝（楽）

163,003　杉本裕太郎（オ）

＜指名打者＞

219,905　ブランドン・レアード（ロ）

181,212　ジュリスベル・グラシアル（ソ）

139,390　栗山　巧（西）