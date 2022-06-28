◆ 依然として激戦区多数

日本野球機構（NPB）は28日、「マイナビオールスターゲーム2022」ファン投票の最後の中間結果を発表した。投票は5月26日からスタートし6月27日に締め切り。最終結果は7月6日（水）に発表される。

最後の中間発表にて選出圏内で変動があったのは、セ・リーグ捕手部門。27日時点では阪神の梅野隆太郎がトップに立っていたが、長らくトップを走ってきた中日の木下拓哉が再逆転。わずか1日で首位に返り咲いた。ただ、その差はわずか3247票。最終結果で再逆転という展開も十分に考えられる。

その他にも、巨人の坂本勇人と阪神の中野拓夢が3124票差で競るセ・リーグ遊撃手部門、1万8153票差で阪神の近本光司、ヤクルトの塩見泰隆、巨人の丸佳浩が、阪神・佐藤輝明に続く2枠を争うセ・リーグ外野手部門、西武の平良海馬とソフトバンクの又吉克樹が6847票差で争うパ・リーグ中継ぎ投手部門など激戦区は多数。最後の最後に複数ポジションで逆転劇が起こる可能性もありそうだ。

7月6日（水）にファン投票の最終結果が発表され、その後、監督選抜を含めた出場メンバーは7月13日（水）に決定。『マイナビオールスターゲーム2022』と題して開催される今年の球宴は、第1戦が7月26日（火）にPayPayドームで、第2戦は翌27日（水）に松山・坊っちゃんスタジアムで行われる。

◆ 6月28日の中間発表

▼ セ・リーグ

＜先発投手＞

197,400 青柳晃洋（神）

151,201 森下暢仁（広）

98,783 菅野智之（巨）

＜中継ぎ投手＞

241,850 湯浅京己（神）

157,007 清水 昇（ヤ）

103,355 ジャリエル・ロドリゲス（中）

＜抑え投手＞

264,850 大 勢（巨）

200,632 栗林良吏（広）

121,342 スコット・マクガフ（ヤ）

＜捕手＞

180,392 木下拓哉（中）

177,145 梅野隆太郎（神）

159,289 中村悠平（ヤ）

＜一塁手＞

243,544 中田 翔（巨）

200,832 ライアン・マクブルーム（広）

133,052 ダヤン・ビシエド（中）

＜二塁手＞

227,230 牧 秀悟（De）

202,128 山田哲人（ヤ）

166,309 吉川尚輝（巨）

＜三塁手＞

338,433 村上宗隆（ヤ）

186,638 岡本和真（巨）

130,592 大山悠輔（神）

＜遊撃手＞

259,148 坂本勇人（巨）

256,024 中野拓夢（神）

119,004 長岡秀樹（ヤ）

＜外野手＞

343,359 佐藤輝明（神）

239,504 近本光司（神）

238,382 塩見泰隆（ヤ）

221,351 丸 佳浩（巨）

186,468 佐野恵太（De）

▼ パ・リーグ

＜先発投手＞

257,367 佐々木朗希（ロ）

219,016 山本由伸（オ）

63,537 千賀滉大（ソ）

＜中継ぎ投手＞

259,932 平良海馬（西）

253,085 又吉克樹（ソ）

68,825 堀 瑞輝（日）

＜抑え投手＞

215,079 松井裕樹（楽）

158,711 平野佳寿（オ）

155,720 北山亘基（日）

＜捕手＞

282,809 松川虎生（ロ）

194,289 甲斐拓也（ソ）

120,077 森 友哉（西）

＜一塁手＞

406,863 山川穂高（西）

141,880 清宮幸太郎（日）

123,108 中村 晃（ソ）

＜二塁手＞

270,563 浅村栄斗（楽）

131,703 三森大貴（ソ）

102,630 中村奨吾（ロ）

＜三塁手＞

256,862 野村佑希（日）

224,249 宗 佑磨（オ）

162,249 松田宣浩（ソ）

＜遊撃手＞

326,099 今宮健太（ソ）

163,586 源田壮亮（西）

108,085 紅林弘太郎（オ）

＜外野手＞

396,164 柳田悠岐（ソ）

384,421 吉田正尚（オ）

289,217 松本 剛（日）

182,445 西川遥輝（楽）

163,003 杉本裕太郎（オ）

＜指名打者＞

219,905 ブランドン・レアード（ロ）

181,212 ジュリスベル・グラシアル（ソ）

139,390 栗山 巧（西）