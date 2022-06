ジープ レネゲード アップランド 4xe

ステランティス・ジャパンは6月28日、ジープのプラグインハイブリッドSUV「レネゲード 4xe」に、同モデルのテーマであるサステナビリティと、高いデザイン性の融合を図った200台の限定車「Renegade Upland 4xe(レネゲード・アップランド・フォー・バイ・イー)」を設定、2022年7月9日(土)より、全国のジープ正規ディーラーにて販売を開始すると発表した。メーカー希望小売価格は5,680,000円(消費税込)。

自然との共存図るサステナブル&ファッショナブルな限定車

同モデルは、「レネゲード リミテッド 4xe」をベースに、ジープ史上最高の燃費性能と、伝統のオフロード性能を高次元で両立したプラグインハイブリッド車。モーターのみで最長50kmの走行を可能とし、充電されたリチウムイオンバッテリーの電気を使い切った後も、エンジンとモーターを併用するハイブリッド車として機能、長距離ドライブにも安心して利用できる。デザインは自然との共存を図る同モデルのコンセプトを新たな発想で表現し、サステナブルかつファッション性に優れた数々の特別装備を採用した。

内装では、シートに海洋廃棄物からリサイクルされたSEAQUAL社製の専用糸を用いた、エコファブリックシートを採用。マリンスポーツを想起させる専用の装飾やJeepロゴの刺繍により、デザイン性を高めた。また、運転席6ウェイ/助手席4ウェイマニュアル調整機構も備えている。

このほか、エアコンの吹き出し口やスピーカーの周囲にはブロンズのアクセントを施し、細部のデザインにもこだわりを見せている。

エクステリアは、ボディカラーに澄んだ水面をイメージさせる専用色のアズーマッターメタリックを採用。ルーフはブラック仕上げとなり、スポーティな雰囲気を高めた。また、エンジンフードにはアップランド専用のデカールをあしらい、さらに同デカール上ならびに前席ドアのRenegadeバッジ下部に「THERE IS ONLY ONE EARTH」と記されたデカールが貼付される。

加えて、ブロンズのアクセントを用いた専用フロントグリルや、グロスブラック仕上げの17インチアルミホイールならびにドアミラーにより、ボディカラーとのコントラストを際立たせ、精悍な印象に仕上げている。

このほかの装備では、ヒーテッドステアリングホイールや8.4インチタッチパネル式のオーディオナビゲーションシステム「Uconnect」、前走車との車間距離を保ちながら速度調整を自動で行うアダプティブクルーズコントロールなどの快適装備を取り揃える。また、車線からはみ出しそうになった時に注意を喚起するLaneSense車線逸脱警報プラス、駐車の際に障害物を音声で警告するParkSenseリアパークアシスト、ParkViewリアバックアップカメラなどといった運転支援機能を備えた。









Upland専用フードデカール







ブラックJEEPバッジ







THERE IS ONLY ONE EARTH ドアデカール







ブロンズアクセント付ダークグレーグリル







17インチグロスブラックアルミホイール

ライフスタイルアウトドアブランド「POLeR」社とのコラボアイテムが購入者特典に

購入者特典として、オレゴン州ポートランドのライフスタイルアウトドアブランド「POLeR」社とのコラボレーションにより実現した、サステナブルなキャンプチェア(2脚)とソフトマルチコンテナを用意。キャンプチェアの収納バッグには、海洋プラスチック問題の一つである廃漁網のリサイクル素材を一部に用いており、コンパクトに折り畳んで収納することが可能。ソフトマルチコンテナは肩掛けループ部に廃漁網をリサイクルした素材を使用、本体の内側と外側にターポリンを用いることで防水性を備えており、クーラーボックスとしても利用できる。いずれの製品もJeepロゴをあしらった限定車専用のアイテムとなっている。

主要装備一覧

特別装備

■エコファブリックシート(フロント:Jeep刺繍入り)

■ブロンズインテリアアクセント

■グロスブラックドアミラー

■ブロンズアクセント付ダークグレーグリル

■Upland専用フードデカール

■THERE IS ONLY ONE EARTH ドアデカール

■ブラックJEEPバッジ

■ブラックペイントルーフ

■17インチグロスブラックアルミホイール

主要装備

■ハロゲンヘッドライト(デイタイムランニングライト付)

■コーナリングフロントフォグランプ

■フルカラー7インチマルチビューディスプレイ

■オーディオナビゲーションシステム(Uconnect)8.4インチタッチパネルモニター(AppleCarPlay/AndroidAuto)

■アダプティブクルーズコントロール

■充電機能(普通充電/充電口照明/200V対応充電ケーブル)

■革巻きシフトノブ

■運転席6ウェイ/助手席4ウェイマニュアル調整機構

■助手席シートバックポケット

■40:20:40分割可倒式リアシート

■ヒーテッドステアリングホイール

■ヒルスタートアシスト

■ヒルディセントコントロール

安全装備

■LaneSense車線逸脱警報プラス

■前面衝突警報(クラッシュミティゲーション付)

■ブラインドスポットモニター/リアクロスパスディテクション

■ParkViewリアバックアップカメラ

■ParkSenseリアパークアシスト

主要諸元&メーカー希望小売価格