動画配信プラットフォーム「TELASA(テラサ)」にて、6月よりタイドラマ2作品が見放題・最速配信される。

テラサでは現在、話題沸騰中のタイドラマ&バラエティを大幅に拡充中。この度見放題最速配信されるのは、2組のカップルを中心に描く切なさやトキメキ満載のBL作品『Star and Sky』と、55歳から15歳へ逆戻りした男女のやり直しの物語『55:15 Never Too Late』だ。

『Star and Sky』は「Star in My Mind」と「Sky in Your Heart」の2シリーズからなる作品で、「Star in My Mind」はダオヌアと初恋の相手カープクルーンが大学で再会し動き出す恋模様を、「Sky in Your Heart」はダオヌアの兄で医師のクアファーとボランティア教師プリンスの恋の行方を描く切なくそして心温まるラブストーリー。各シリーズ2人の恋の行方をメインに描きつつも、4人が両シリーズに登場するなど、2シリーズの展開に注目だ。本作は、6月18日0時から毎週土曜日に1話ずつ配信となる。

そして『55:15 Never Too Late』は、ある日目覚めると55歳から15歳へ逆戻りした5人の男女がそれぞれの夢や課題に向き合う物語。15歳の男女を演じるのは、Nanon(『Bad Buddy Series』『The Gifted』など)、Piploy(『The Shipper』など)、Khaotung(『2gether』『Thonhon Chonlatee』など)、Kay(『Who Are You』など)、View(『The Shipper』など)という豪華俳優陣。なぜ彼らは若返ったのか? 人生における後悔などをどう乗り越えていくのか? 作品を通し自分自身の生き方も考えさせられる1作となっている。本作は、6月28日(火)0時から毎週火曜日に2話ずつ配信となる。

<『Star and Sky』(全16話)あらすじ>

■「Star in My Mind」(全8話)

ドイツ留学前に初恋の相手カープクルーンに告白したダオヌア。懸命な告白への返事は「いってらっしゃい」のみだった。その後大学で再会を果たした2人。まるで北極星のように何があっても変わらないカープクルーンへますます想いを募らせるダオヌア。果たしてダオヌアの恋の行方は?

■「Sky in Your Heart」(全8話)

医師のクアファーは地域奉仕活動先でボランティア教師プリンスに出会う。初めはお互いを軽蔑しぶつかり合っていた2人だが、徐々にお互いを理解するように。広大な自然の中で性格が正反対の2人の恋の行方はどうなるのか?

<『55:15 Never Too Late』(全16話)あらすじ>

55歳から15歳へ逆戻りした5人の男女―ジェーヤー、ソンポン、サン、ジャルニー、そしてアモンテープ。なぜこんな事になったのか分からないまま、叶わなかった夢ややり残したことを取り返すため、彼らの15歳からの再出発が始まる。