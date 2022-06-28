TVアニメ「ようこそ実力至上主義の教室へ 2nd Season」のキービジュアル、PVが公開された。

キービジュアルにはDクラスの綾小路清隆とCクラスの龍園翔が対峙する姿が描かれ、これから繰り広げられる頭脳戦や駆け引きを象徴するような仕上がりに。またPVでは、「1st Season」の最後に描かれた無人島サバイバル試験、その帰りの豪華客船内での様子をひと足早く見ることができる。

さらに「2nd Season」からの新キャラクターである南雲雅、椎名ひよりの設定画とキャストが解禁された。2年Aクラス代表で次期生徒会候補の南雲雅には斉藤壮馬が、1年Cクラスの椎名ひよりには高橋李依が声をあてる。

7月4日よりAT-X、TOKYO MXほかにて放送開始となる「ようこそ実力至上主義の教室へ 2nd Season」。Blu-ray / DVDは全4巻がリリース予定で、初回生産特典や早期予約キャンペーンも用意されている。詳細は公式サイトで確認を。

ようこそ実力至上主義の教室へ 2nd Season

放送情報

AT-X：2022年7月4日（月）より毎週月曜日21:00～ ※リピート放送あり

TOKYO MX：2022年7月4日（月）より毎週月曜日22:30～

テレビ愛知：2022年7月4日（月）より毎週月曜日26:05～

KBS京都：2022年7月4日（月）より毎週月曜日24:00～

サンテレビ：2022年7月4日（月）より毎週月曜日24:00～

BS日テレ：2022年7月4日（月）より毎週月曜日23:30～

スタッフ

原作：衣笠彰梧（MF文庫J「ようこそ実力至上主義の教室へ」 / KADOKAWA刊）

キャラクター原案：トモセシュンサク

総監督：岸誠二 / 橋本裕之

監督：仁昌寺義人

シリーズ構成：風埜隼人

キャラクターデザイン：森田和明

美術設定：長池未来 / 平柳悟

美術監督：羽根広舟

色彩設計：加口大朗

CG監督：平山知広

撮影監督：芹澤直樹

編集：及川雪江

音楽：横山克 / 橋口佳奈

音響監督：飯田里樹

音響効果：奥田維城

アニメーション制作：Lerche

製作：ようこそ実力至上主義の教室へ2製作委員会

キャスト

綾小路清隆：千葉翔也

龍園翔：水中雅章

堀北鈴音：鬼頭明里

軽井沢恵：竹達彩奈

櫛田桔梗：久保ユリカ

平田洋介：逢坂良太

佐倉愛里：M・A・O

坂柳有栖：日高里菜

葛城康平：日野聡

一之瀬帆波：東山奈央

伊吹澪：小松未可子

堀北学：梅原裕一郎

橘茜：小原好美

茶柱佐枝：佐藤利奈

(c)衣笠彰梧・KADOKAWA 刊／ようこそ実力至上主義の教室へ 2 製作委員会