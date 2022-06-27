阪神・梅野がセ捕手部門の首位に浮上 (C) Kyodo News

◆ 最終結果の発表は7月6日（水）

　日本野球機構（NPB）は27日、「マイナビオールスターゲーム2022」のファン投票中間結果を発表。

　選出圏内では、セ・リーグ捕手部門で阪神の梅野隆太郎が中日の木下拓哉を逆転。その差はわずか「337票」となっている。

　『マイナビオールスターゲーム2022』と題して開催される今年の球宴は、第1戦が7月26日にPayPayドームで、第2戦は翌27日に松山・坊っちゃんスタジアムで行われる。

　ファン投票は6月27日（月）が最終日で、最終結果の発表は7月6日（水）の16時を予定。その後、監督選抜を含めた出場メンバーは7月13日（水）に決定する。

　果たして、ファン投票選出という栄誉を掴むのはどの選手になるのだろうか。

◆ 6月27日の中間発表

▼ セ・リーグ

＜先発投手＞

191,617　青柳晃洋（神）

136,536　森下暢仁（広）

95,497　菅野智之（巨）

＜中継ぎ投手＞

234,733　湯浅京己（神）

152,497　清水　昇（ヤ）

96,479　ジャリエル・ロドリゲス（中）

＜抑え投手＞

257,083　大　勢　（巨）

182,573　栗林良吏（広）

117,325　岩崎　優（神）

＜捕手＞

170,478　梅野隆太郎（神）

170,141　木下拓哉（中）

154,709　中村悠平（ヤ）

＜一塁手＞

236,368　中田　翔（巨）

184,873　ライアン・マクブルーム（広）

125,433　ダヤン・ビシエド（中）

＜二塁手＞

221,693　牧　秀悟（De）

195,522　山田哲人（ヤ）

160,701　吉川尚輝（巨）

＜三塁手＞

327,899　村上宗隆（ヤ）

180,127　岡本和真（巨）

126,017　大山悠輔（神）

＜遊撃手＞

248,865　坂本勇人（巨）

246,409　中野拓夢（神）

115,426　長岡秀樹（ヤ）

＜外野手＞

333,327　佐藤輝明（神）

231,173　近本光司（神）

230,729　塩見泰隆（ヤ）

213,827　丸　佳浩（巨）

181,077　佐野恵太（De）

▼ パ・リーグ

＜先発投手＞

250,595　佐々木朗希（ロ）

197,760　山本由伸（オ）

60,274　千賀滉大（ソ）

＜中継ぎ投手＞

252,665　平良海馬（西）

243,705　又吉克樹（ソ）

66,697　堀　瑞輝（日）

＜抑え投手＞

208,3386　松井裕樹（楽）

151,688　北山亘基（日）

145,090　平野佳寿（オ）

＜捕手＞

274,716　松川虎生（ロ）

186,212　甲斐拓也（ソ）

116,493　森　友哉（西）

＜一塁手＞

394,116　山川穂高（西）

137,253　清宮幸太郎（日）

118,869　中村　晃（ソ）

＜二塁手＞

261,463　浅村栄斗（楽）

127,188　三森大貴（ソ）

99,346　中村奨吾（ロ）

＜三塁手＞

250,265　野村佑希（日）

204,203　宗　佑磨（オ）

156,231　松田宣浩（ソ）

＜遊撃手＞

315,324　今宮健太（ソ）

157,716　源田壮亮（西）

102,535　紅林弘太郎（オ）

＜外野手＞

382,882　柳田悠岐（ソ）

359,835　吉田正尚（オ）

280,768　松本　剛（日）

177,296　西川遥輝（楽）

149,581　杉本裕太郎（オ）

＜指名打者＞

213,376　ブランドン・レアード（ロ）

175,887　ジュリスベル・グラシアル（ソ）

134,740　栗山　巧（西）