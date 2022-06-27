◆ 最終結果の発表は7月6日（水）
日本野球機構（NPB）は27日、「マイナビオールスターゲーム2022」のファン投票中間結果を発表。
選出圏内では、セ・リーグ捕手部門で阪神の梅野隆太郎が中日の木下拓哉を逆転。その差はわずか「337票」となっている。
『マイナビオールスターゲーム2022』と題して開催される今年の球宴は、第1戦が7月26日にPayPayドームで、第2戦は翌27日に松山・坊っちゃんスタジアムで行われる。
ファン投票は6月27日（月）が最終日で、最終結果の発表は7月6日（水）の16時を予定。その後、監督選抜を含めた出場メンバーは7月13日（水）に決定する。
果たして、ファン投票選出という栄誉を掴むのはどの選手になるのだろうか。
◆ 6月27日の中間発表
▼ セ・リーグ
＜先発投手＞
191,617 青柳晃洋（神）
136,536 森下暢仁（広）
95,497 菅野智之（巨）
＜中継ぎ投手＞
234,733 湯浅京己（神）
152,497 清水 昇（ヤ）
96,479 ジャリエル・ロドリゲス（中）
＜抑え投手＞
257,083 大 勢 （巨）
182,573 栗林良吏（広）
117,325 岩崎 優（神）
＜捕手＞
170,478 梅野隆太郎（神）
170,141 木下拓哉（中）
154,709 中村悠平（ヤ）
＜一塁手＞
236,368 中田 翔（巨）
184,873 ライアン・マクブルーム（広）
125,433 ダヤン・ビシエド（中）
＜二塁手＞
221,693 牧 秀悟（De）
195,522 山田哲人（ヤ）
160,701 吉川尚輝（巨）
＜三塁手＞
327,899 村上宗隆（ヤ）
180,127 岡本和真（巨）
126,017 大山悠輔（神）
＜遊撃手＞
248,865 坂本勇人（巨）
246,409 中野拓夢（神）
115,426 長岡秀樹（ヤ）
＜外野手＞
333,327 佐藤輝明（神）
231,173 近本光司（神）
230,729 塩見泰隆（ヤ）
213,827 丸 佳浩（巨）
181,077 佐野恵太（De）
▼ パ・リーグ
＜先発投手＞
250,595 佐々木朗希（ロ）
197,760 山本由伸（オ）
60,274 千賀滉大（ソ）
＜中継ぎ投手＞
252,665 平良海馬（西）
243,705 又吉克樹（ソ）
66,697 堀 瑞輝（日）
＜抑え投手＞
208,3386 松井裕樹（楽）
151,688 北山亘基（日）
145,090 平野佳寿（オ）
＜捕手＞
274,716 松川虎生（ロ）
186,212 甲斐拓也（ソ）
116,493 森 友哉（西）
＜一塁手＞
394,116 山川穂高（西）
137,253 清宮幸太郎（日）
118,869 中村 晃（ソ）
＜二塁手＞
261,463 浅村栄斗（楽）
127,188 三森大貴（ソ）
99,346 中村奨吾（ロ）
＜三塁手＞
250,265 野村佑希（日）
204,203 宗 佑磨（オ）
156,231 松田宣浩（ソ）
＜遊撃手＞
315,324 今宮健太（ソ）
157,716 源田壮亮（西）
102,535 紅林弘太郎（オ）
＜外野手＞
382,882 柳田悠岐（ソ）
359,835 吉田正尚（オ）
280,768 松本 剛（日）
177,296 西川遥輝（楽）
149,581 杉本裕太郎（オ）
＜指名打者＞
213,376 ブランドン・レアード（ロ）
175,887 ジュリスベル・グラシアル（ソ）
134,740 栗山 巧（西）