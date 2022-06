STAMP、タイドラマとコラボした新曲「愛のせいで」リリックビデオ公開

タイ・バンコクを拠点に活動する歌手・STAMPが、最新シングル曲「愛のせいで」とタイドラマ『ラブ・バイ・チャンス/Love By Chance』とのコラボレーションリリックビデオを公開した。

本楽曲は、自身のオリジナル曲「It Could Be Love」を新たに日本語バージョンとして新録したもの。日本語訳詞はソロアーティストAile The Shotaがつとめた。コラボレーションリリックビデオは、ドラマ『ラブ・バイ・チャンス/Love By Chance』本編の映像を使用し作成されている。

関連記事:SKY-HIとSTAMPが語る、日本とタイの音楽カルチャーシーン

また、6月28日から7月6日までの1週間、STAMPの新曲「愛のせいで」を聴いて『ラブ・バイ・チャンス/Love By Chance』の好きなシーンを語る、Twitterキャンペーンを行う。本企画の参加者から抽選で20名に、STAMPと『ラブ・バイ・チャンス/Love By Chance』のロゴを用いたオリジナルステッカー(STAMPの直筆サイン入り)がプレゼントされる。

<リリース情報>

STAMP

「愛のせいで」

リリース日:2022年6月22日(水)

形態:配信シングル

https://avex.lnk.to/STAMP_AinoseidePR

STAMP 公式HP:https://www.avex.jp/stamp/