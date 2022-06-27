【出場選手一覧】プロ野球フレッシュオールスターゲーム2022、選出メンバ…

プロ野球最新情報
日本野球機構（NPB）は27日、「プロ野球フレッシュオールスターゲーム2022」（7月23日・長崎ビッグNスタジアム）の出場選手を発表した。
いつでもどこでも簡単視聴。
メンバーの中には、イースタン・リーグからは、地元出身選手である西武の隅田知一郎投手をはじめ、日本ハムの達孝太投手や、楽天の吉野創士外野手らドラ1勢が名を連ねる。ウエスタン・リーグでも、阪神の森木大智投手や オリックスの椋木蓮投手、中日のブライト健太外野手らが一堂に会する予定だ。
また両軍は、イースタンは鳥越裕介監督（ロッテ）、ウエスタンは平田勝男監督（阪神）がそれぞれ指揮を執る。
イースタン・リーグ選抜
■監督
鳥越裕介（ロッテ）
■コーチ
二岡智宏（巨人）
三木肇（楽天）
■投手
廣畑敦也（ロッテ）
横川凱（巨人）
宮森智志（楽天）
柴田大地（ヤクルト）
達孝太（日本ハム）
徳山壮磨（DeNA）
三浦銀二（DeNA）
隅田知一郎（西武）
大曲錬（西武）
■捕手
山瀬慎之助（巨人）
古川裕大（日本ハム）
■内野手
池田来翔（ロッテ）
秋広優人（巨人）
入江大樹（楽天）
武岡龍世（ヤクルト）
有薗直輝（日本ハム）
川野涼多（西武）
■外野手
山本大斗（ロッテ）
吉野創士（楽天）
丸山和郁（ヤクルト）
梶原昂希（DeNA）
ウエスタン・リーグ選抜
■監督
平田勝男（阪神）
■コーチ
小久保裕紀（ソフトバンク）
片岡篤史（中日）
■投手
森木大智（阪神）
岡留英貴（阪神）
田上奏大（ソフトバンク）
上田洸太朗（中日）
松木平優太（中日）
福島章太（中日）
森翔平（広島）
椋木蓮（オリックス）
小木田敦也（オリックス）
■捕手
藤田健斗（阪神）
渡邉陸（ソフトバンク）
持丸泰輝（広島）
■内野手
遠藤成（阪神）
髙寺望夢（阪神）
川原田純平（ソフトバンク）
矢野雅哉（広島）
■外野手
正木智也（ソフトバンク）
ブライト健太（中日）
木下元秀（広島）
元謙太（オリックス）
池田陵真（オリックス）