【出場選手一覧】プロ野球フレッシュオールスターゲーム2022、選出メンバ…

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　日本野球機構（NPB）は27日、「プロ野球フレッシュオールスターゲーム2022」（7月23日・長崎ビッグNスタジアム）の出場選手を発表した。

 

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　 メンバーの中には、イースタン・リーグからは、地元出身選手である西武の隅田知一郎投手をはじめ、日本ハムの達孝太投手や、楽天の吉野創士外野手らドラ1勢が名を連ねる。ウエスタン・リーグでも、阪神の森木大智投手や オリックスの椋木蓮投手、中日のブライト健太外野手らが一堂に会する予定だ。 

　また両軍は、イースタンは鳥越裕介監督（ロッテ）、ウエスタンは平田勝男監督（阪神）がそれぞれ指揮を執る。

イースタン・リーグ選抜

■監督

鳥越裕介（ロッテ）

 

■コーチ

二岡智宏（巨人）

三木肇（楽天）

 

■投手

廣畑敦也（ロッテ）

横川凱（巨人）

宮森智志（楽天）

柴田大地（ヤクルト）

達孝太（日本ハム）

徳山壮磨（DeNA）

三浦銀二（DeNA）

隅田知一郎（西武）

大曲錬（西武）

 

■捕手

山瀬慎之助（巨人）

古川裕大（日本ハム）

■内野手

池田来翔（ロッテ）

秋広優人（巨人）

入江大樹（楽天）

武岡龍世（ヤクルト）

有薗直輝（日本ハム）

川野涼多（西武）

 

■外野手

山本大斗（ロッテ）

吉野創士（楽天）

丸山和郁（ヤクルト）

梶原昂希（DeNA）

ウエスタン・リーグ選抜

■監督

平田勝男（阪神）

 

■コーチ

小久保裕紀（ソフトバンク）

片岡篤史（中日）

 

■投手

森木大智（阪神）

岡留英貴（阪神）

田上奏大（ソフトバンク）

上田洸太朗（中日）

松木平優太（中日）

福島章太（中日）

森翔平（広島）

椋木蓮（オリックス）

小木田敦也（オリックス）

 

■捕手

藤田健斗（阪神）

渡邉陸（ソフトバンク）

持丸泰輝（広島）

■内野手

遠藤成（阪神）

髙寺望夢（阪神）

川原田純平（ソフトバンク）

矢野雅哉（広島）

 

■外野手

正木智也（ソフトバンク）

ブライト健太（中日）

木下元秀（広島）

元謙太（オリックス）

池田陵真（オリックス）