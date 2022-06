村上春樹「『おぬし、やるな』みたいな感じになりまして」海外の中古レコード屋を回ったときの話

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMの音楽番組「村上RADIO」(毎月最終日曜 19:00~19:55)。6月26日(日)の放送は「村上RADIO ~村上の世間話2~」をお届けしました。

2021年11月28日(日)に放送した「村上RADIO~村上の世間話~」に続く第2弾。村上さんが自身の身に起こった最近の話から、旅先でのエピソード、大好きな野球にまつわる話から小学生時代の思い出話まで、楽しくてちょっと笑える「村上さんの世間話」を、ジャンルレスなグッドミュージックとともにオンエアしました。

この記事では、「世間話⑦ アンドレ・プレヴィンのレコード」「今日の言葉」についてお話された概要を紹介します。

<世間話⑦ アンドレ・プレヴィンのレコード>

僕はレコード・コレクターなので、世界中の中古レコード屋をこまめに回っていますが、わりによく値切ります。「もうちょっとこれ安くなりませんか?」みたいな感じで。ただ東京のレコード屋さんでは、まず値切りません。東京の人って、値切られるのに馴れてないみたいで、うまくいかないんです。関西ではわりに普通のことなんですけど。

でも、海外のレコード屋さんではよく値切ります。「これだけ買うから、こっちは少し安くしてくれない?」みたいな感じで。そこで店主とあれこれやりとりがあって、商談が成立します。そのやりとりの中で、相手の持っている商品知識とか、音楽の趣味とかを微妙に探り合うわけです。そういうのって、けっこう楽しいんです。「おぬし、やるな」みたいな感じになりまして。

昔どこかの本で、まだジャズ・ピアニストだった頃のアンドレ・プレヴィンが、中古レコード屋に行った話を読みました。そこで前から探していた珍しいレコードを見つけたんだけど、値付けがかなり高かったので、店主と値段の交渉をしたんです。「もうちょっとなんとかならない?」みたいに。

すると「いや、それは珍しいレコードだから値引きできないけど、そのかわりに、あんたが一緒に持っている、そのアンドレ・プレヴィンのレコードをタダで付けてあげるよ」と言われたそうです。プレヴィンさんも腐っちゃいますよね。中古レコード屋、僕もいろんな面白い経験をしました。いつかじっくり話したいですけど。

<クロージング>

Maceo Parker「Daddy's Home」

メイシオ・パーカーがドゥワップの名曲「Daddy's Home」を演奏します。この曲、いつ聴いてもいいですよね。

単身赴任っていうか、遠くまで出稼ぎに出ていたお父さんが、「もうすぐうちに帰るからね、待ってるんだよ」……と子どもに語りかける歌です。しみじみしちゃいます。

オリジナルはシェップ&ザ・ライムライツ、1961年のヒットソングです。

さて、今日の言葉は、僕が英和辞典の例文で見つけた言葉です。英和辞典の例文ってよく見ると、なかなか味わい深いものがあります。

Little things please little mind.

日本語だと「小人、小事に興ず」となりますが、何のことだかよくわかりませんね。わかりやすく言うと、little things(ちっぽけなことがら)は、little mind(ちっぽけな魂)をpleaseさせる、つまり喜ばせるんです。

しょうもない人間は、しょうもないことに喜ぶ、という意味です。

これ、ほんとにそのとおりです。僕も何度かそういうのを経験しています。

たとえば僕の書いた小説の批評なんかで、つまらない、どうでもいいような部分を取り上げてすごく褒めてくれる人がいます。僕は「そういうの、どうかなあ」と思うんですが、まあ褒められているからいいか……とか思っていると、そういう人って、なぜかまたつまらない部分を取り上げて、今度はすごく腹を立てたりするんです。なんか消耗ですよね。精神衛生良くないです。だから、僕はそういうものとはできるだけ関わりを持たないように心がけて生きています。

みなさんも気をつけてくださいね。リアルにクールに生きていきましょう。

それではまた来月。

