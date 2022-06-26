稲垣理一郎、Boichi原作によるTVアニメ「Dr.STONE」のTVスペシャル「Dr.STONE 龍水」より、オープニングテーマBURNOUT SYNDROMESが担当すると明らかに。併せて新たな場面カットが到着した。

7月10日19時よりTOKYO MX、BS11、KBS京都、サンテレビ、アニマックスで順次放送される「Dr.STONE 龍水」。オープニングテーマは放送日7月10日24時よりデジタルシングルとして配信され、同時にMVがYouTubeで公開される。なお場面カットには新たな冒険に向かう千空や龍水の姿が収められた。

TVスペシャル「Dr.STONE 龍水」

放送情報

TOKYO MX：2022年7月10日（日）19:00～20:00

BS11：2022年7月10日（日）19:00～20:00

KBS京都：2022年7月11日（月）19:00～20:00

サンテレビ：2022年7月12日（火）25:30～26:30

アニマックス：2022年8月7日（日）20:00～21:00

配信情報

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スタッフ

原作：稲垣理一郎・Boichi（集英社「週刊少年ジャンプ」連載）

アニメーション制作：トムス・エンタテインメント

キャスト

石神千空：小林裕介

七海龍水：鈴木崚汰

ほか

(c)米スタジオ・Boichi／集英社・Dr.STONE製作委員会