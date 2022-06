西川貴教の2ndアルバム「SINGularity II -過形成のprotoCOL-」が8月10日にリリースされる。

西川にとって約3年5カ月ぶりの本名名義のフルアルバムとなる本作には、シングル曲「Crescent Cutlass」「Eden through the rough」やASCAと共演した「天秤-Libra-」、ももいろクローバーZをフィーチャーした「鉄血†Gravity」を含む全13曲を収録予定。アルバムからの先行シングルとして、7月27日に「一番光れ!-ブッチギレ-」が配信される。この曲は7月放送開始のテレビアニメ「ブッチギレ!」のオープニングテーマとして書き下ろされたロックナンバーで、作詞作曲を草野華余子が担当した。

リリースの発表と合わせて、YouTubeでは「Crescent Cutlass」「天秤-Libra-」「Eden through the rough」のミュージックビデオのフルバージョンを公開中。また西川は夏にライブツアーを開催予定で、詳細は後日発表となる。

西川貴教「SINGularity II -過形成のprotoCOL-」収録内容

CD

・Crescent Cutlass

・天秤-Libra-

・As a route of ray

・Eden through the rough

・鉄血†Gravity

・一番光れ!-ブッチギレ-

ほか全13収録予定

初回限定盤付属DVD

・「鉄血†Gravity」Music Video

・「一番光れ!-ブッチギレ-」Music Video