7月2日(土)に日本テレビ系で放送される音楽特番「THE MUSIC DAY」の追加出演者と企画が発表された。

追加出演者として発表されたのは菅田将暉、岡本知高、秋川雅史、TRF、DA PUMPで、「THE MUSIC DAY」初出演となる菅田は日本テレビ系「news zero」のテーマソング「惑う糸」を披露。世代を超えて歌い継がれる名曲を「親が聴いていた曲」として届ける企画では、松下洸平がカバー曲を歌う。

またダンスメドレー企画では、BE:FIRSTと大島美幸、NiziUと本田望結がコラボ。Perfumeは村上佳菜子、王林、市來玲奈アナウンサーと「チョコレイト・ディスコ」を披露し、RADIO FISHは「PERFECT HUMAN」で会場を盛り上げる。名曲メドレー企画では永井真理子、田村直美、サスケ、nobodyknows+、FIELD OF VIEW、MOON CHILD、観月ありさ、島谷ひとみが生歌唱し、“魂の叫び”メドレーではDA PUMP、SHOW-YA、中孝介がシャウト。アイドルメドレー企画では松本伊代、麻丘めぐみ、荻野目洋子が坂道グループとコラボする。

このほか番組では、Hey! Say! JUMPと秋川雅史のAR企画やKing & Princeのファンサービス企画も用意されている。詳細は番組のオフィシャルサイトで確認しよう。

日本テレビ系「THE MUSIC DAY」

2022年7月2日(土)15:00~22:54

<出演者>

総合司会:櫻井翔

MC:羽鳥慎一 / バカリズム / 水卜麻美アナウンサー

ネクストゲート進行:市來玲奈アナウンサー

AI / 青山テルマ / 秋川雅史 / 麻丘めぐみ / 中孝介 / [Alexandros] / AKB48 / 大黒摩季 / 岡本知高 / 荻野目陽子 / Awesome City Club / KAT-TUN / 関ジャニ∞ / King & Prince / 工藤静香 / Creepy Nuts / 櫻坂46 / サスケ / THE RAMPAGE from EXILE TRIBE / GENERATIONS from EXILE TRIBE / 島谷ひとみ / 下尾礼子 / ジャニーズWEST / SHOW-YA / 菅田将暉 / SixTONES / Snow Man / Sexy Zone / DA PUMP / 田村直美 / TRF / DISH// / DEAN FUJIOKA / 永井真理子 / 中島美嘉 / なにわ男子 / NiziU / NEWS / Nexus-Cry / 乃木坂46 / nobodyknows+ / Perfume / BiSH / 日向坂46 / BE:FIRST / ヒロミ / FIELD OF VIEW / Hey! Say! JUMP / ポルノグラフィティ / 松下洸平 / 松本伊代 / 観月ありさ / milet / MOON CHILD / 緑黄色社会 / LE SSERAFIM / RADIO FISH