J-HOPE、ソロアルバム『Jack In The Box』リリースを発表

BTSのJ-HOPEがソロアルバム『Jack In The Box』を7月15日にリリースすることを発表した。

J-HOPEは6月26日、グローバルファンダムプラットフォームWeverseに7月15日、ソロアルバム『Jack In The Box』を発売するというニュースを掲載した。『Jack In The Box』はタイトルに含まれた意味のように既存の枠組みを破って一段階成長した姿を見せるというJ-HOPEの抱負を込めたソロアルバムで、J-HOPEだけの音楽の世界と新たな魅力を確認することができる作品になっている。

J-HOPEは、2018年3月に公開されたミックステープ「Hope World」を、その後2019年9月には米国の歌手で俳優のBecky Gとコラボレーションした「Chicken Noodle Soup(feat. Becky G)」を発表、原曲の振り付けを再解釈したダイナミックなパフォーマンスで反響を得た。

J-HOPEはソロアルバム発売に先立ち、7月1日に先行公開曲を発表し、自身の個性とカラーが込められたコンテンツも順次公開する予定。

