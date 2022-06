大谷翔平 最新情報(最新ニュース)



ロサンゼルス・エンゼルスの大谷翔平選手は25日(日本時間26日)、本拠地で行われたシアトル・マリナーズ戦に「3番・指名打者(DH)でスタメン出場。第2打席に今季第16号本塁打を放った。







3試合ぶりとなる驚愕のアーチを描いた。



大谷の第2打席は、1点ビハインドとなった3回2死の場面。マリナーズ先発ローガン・ギルバート投手がカウント3-1から投じた5球目、低めの96.8マイル(約156キロ)フォーシームを完璧にとらえた。打った瞬間の当たりは、右中間スタンドに飛び込む同点ソロホームラン。今季最長の飛距離462フィート(約141メートル)、メジャー最速となる打球速度118マイル(約190キロ)を計測した。



米メディア『フォックス・スポーツ』のベン・バーランダー記者は、自身のTwitterを更新。動画付きで大谷の本塁打に反応し、「大谷翔平の462フィート。冗談だろ?!」と信じられない様子を綴った。



この日の大谷は、4打数1安打1打点1本塁打1四球(見三振、右中本、申告敬遠、中飛、右直)の成績。打率.261、OPS.832(出塁率.339+長打率.493)となっている。また、エンゼルスは3-5で敗戦。同地区のマリナーズ相手に連敗を喫し、地区4位に転落した。







【動画】大谷翔平、今季最長&メジャー最速の第16号ホームラン!

エンゼルスの公式Twitterより





Shohei Ohtani's swing is on the very, very nice list 🎁

— Los Angeles Angels (@Angels)