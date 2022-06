山下達郎「ライブは“果たし合い”」ハマ･オカモトと新作『SOFTLY』とツアーへの思いを語りつくす

「上質な音楽を、じっくり味わう。」をテーマにTOKYO FMで放送中の生ワイド番組『THE TRAD』(毎週月曜~木曜15:00~16:50/月・火:稲垣吾郎、吉田明世 水・木:ハマ・オカモト[OKAMOTO‘S]、中川絵美里)。パーソナリティが各音楽ジャンルに秀でたマイスターたちとともに、本質的で流行に左右されない、上質な音楽と趣味の話題をお届けする音楽番組です。6月22日(水)のTOKYO FMは、山下達郎さんのニューアルバム『SOFTLY』リリースを記念したワンデースペシャルということで、朝の6時から21時までトータル15時間“新旧全曲から厳選してお届け! 山下達郎ソング”をオンエア。この日の『THE TRAD』では「私と達郎さん!」をテーマに、リスナーから募った山下達郎さんにまつわるエピソードメールを発表していきました。さらに番組内では、山下さんとハマ・オカモトの音楽対談が実現! ニューアルバムのレコーディング秘話やミュージシャン同士ならではのマニアックな話題、ライブに向けた意気込みなどを、前編・後編にわけてたっぷりオンエアしました。ここでは後編の模様をお届けします。ハマ:僕(アルバム収録曲の)「YOU」が本当に大好きで。山下:そうなんだ、面白い人だね(笑)。ハマ:本当ですか(笑)? イントロの印象的なギターは佐橋(佳幸)さんですか?山下:そうです。佐橋です。ハマ:「YOU」はあんなに印象的なギターのテーマみたいなもので始まって、最後の「君の 君の・君の・君の」って(歌詞が)いい意味で狂気というか、最高だなって。山下:あはは(笑)!ハマ:めちゃくちゃ好きでした。もちろん楽曲も大好きです。山下:8ビートをどういう風にやるかってね。あれ、ドラムもピアノもマシーンなんですよ。ハマ:あ、やっぱりそうなんですか!? マシーンなんだ。山下:ドラムはマシーンだけど、ドラムのおかずは自分で叩いていますけどね。僕はもともとドラマーなので。ちょっと春くらいからウエスト・コーストの手数の多いやつにしようと思ってね。ハマ:へぇ! じゃあ基本に敷いているビートは打ち込んであって、フィルとかに関しては達郎さんが叩いていると。山下:本当に弾いているのはギターとベースだけです。ハマ:(今回はリリース前のインタビューなので)お会いするにあたって、特別に先に音源を聴かせていただきましたけど、クレジットを拝見していなかったので想像でしかなくて。フィルが生っていうのは面白いですね。山下:ドラムもキーボードも、それくらい肉薄できるようになってきたんです。ピアノはエンジニアの力量によりますが、音源のほうが本当にいい音をしている。ハマ:ええ! それもすごい!山下:そういうような時代になってきましたね。ピアノは録るのが難しいから。あとは楽器のコンディションもあるしね。ハマ:もちろん好きな曲はいっぱいあるんですけど、「YOU」はぶったまげました。大好きだな。山下:あれね、ネットにポエムが上がっていて。誰が作ったのかは全然わからないんだけど。画像があって「Your eyes, your nose, your mouth, your weakness」とか羅列してあって。ミルス・ブラザーズの「ドライ・ボーンズ」みたいにね(笑)。そのポエムの最後が「You」で締められていて、「これはいいな」って思ってね。そういう羅列する歌を作ろうと思って、そこからアイデアをもらったの。ハマ:ほぉ~! じゃあひょんなことから目にした、誰のものかもわからないポエムを見て……。山下:(そのポエムは)二度と発見することができなかったんだけどね(笑)。ハマ:「人力飛行機」も素晴らしかったです。ライブで20分くらいやれるんじゃないかなって(笑)。山下:あれは上原“ユカリ”裕が叩いていて。久しぶりだよね。1998年の曲以来だから、25年ぶり近い。ハマ:「ドーナツ・ソング」以来なんだ!山下:それがあまりにもよかったので、それで作ったのが「OPPRESSION BLUES (弾圧のブルース)」。ハマ:なるほど。「人力飛行機」で久々にユカリさんとやって「やっぱりいいね、面白いね」となって、「OPPRESSION BLUES (弾圧のブルース)」なんですね。山下:その2曲はアナログテープレコーダーで録って、それをデジタルトランスファーして作っているんです。ハマ:『SOFTLY』は11年ぶりのアルバムですもんね。山下:そうですね、すみません(笑)。ハマ:いやいや(笑)! ここ近年はライブにかなり力を入れられていて、達郎さんはキーも変えずに歌い続けているじゃないですか。山下:なんとか。ハマ:公演時間が長ければ偉いってわけではないですけれど、公演時間も短くなってないですよね?山下:そろそろ短くしようと思っていますけど(笑)。ハマ:ははは(笑)! 本当ですか? でもそのパワーをライブでずっと感じていますから。11年経ったのは久しぶりの感じはしますけれど、その間に出来上がったのが『SOFTLY』というのは力強い。達郎さんは現在ツアー中ですよね?山下:はい。うまくいっているはずです(笑)。ハマ:長いスパンで同じ会場に舞い戻ってくるスケジュールでやられています。今までライブでやられてきた曲と新曲たちが織り交ぜられて、そのときにどう聴こえるのかがすごく楽しみです。山下:もう300曲くらいあるから、何をやるかって考えるだけで頭が痛くなってくるんですよ。ハマ:本当ですよね。でも「マニアック・ツアー」を組んだりもされているわけですから、もう誰にも文句は言わせないわけじゃないですか。山下:何をやっても文句を言う人は言うんですよ。客は、やっているやつに似るってね(笑)。ハマ:ははは(笑)! そこは“やり合い”なんですね。山下:宇多田ヒカルさんが「あなたにとってライブとは何ですか?」って聞かれて「肝試し」って答えたんですって。「達郎さんはどうですか?」と聞かれたときに「果たし合い」って(答えた)。ハマ:やっぱり“やり合い”なんだな(笑)。今回は新作をもってしてのツアーなので楽しみです。山下:3年ぶりなので、あんまり無理せずに、やりやすいものでベタなライブにしようと思っています。ハマ:一期一会というか、達郎さんが「その1回しか観られない人もいるから、ヒット曲はちゃんとやるんだ」って信念をお持ちなのは、僕は昔から知っています。そういう曲も新曲もやられるでしょうし、ライブアレンジもされる曲もたくさんあるでしょうから、その辺は本当に楽しみです。<番組概要>番組名:THE TRAD放送日時:月~木 15:00~16:50パーソナリティ:月・火:稲垣吾郎、吉田明世 水・木:ハマ・オカモト[OKAMOTO‘S]、中川絵美里番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/trad/