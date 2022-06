「自分に女性の名前をつけるなら？」MUCC・YUKKEの回答にメンバー爆笑！

ロックバンド MUCCのヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。6月18日(土)の放送では、6月9日「MUCCの日」にリリースされたニューアルバム『新世界』特集のラストとして、MUCC全員でリスナーからの質問・無茶ぶりに答える「JACK IN THE BOX」企画を久しぶりに開催しました!

<リスナーからの質問メール>

「 『新世界』発売おめでとうございます。生まれ変わって女性になったとしたら、どんな名前がいいですか?“日本バージョン”と“海外バージョン”を教えてください」(静岡県 牛乳マスタードさん)

逹瑯:ハハハハハハ(爆笑)!!

ミヤ:面白い(笑)!

YUKKE:いい質問! どんな名前がいいかな……女性だったらでしょ?

逹瑯:おぅ。

YUKKE:例えば俺だったら……“ゆうみちゃん”とか。

逹瑯:ハハハハハハハハハハ(爆笑)!!

YUKKE:普通だろ(笑)?

逹瑯:(YUKKEの本名)“優介”の“ゆう”は残すんだ(笑)!?

YUKKE:あー、残すね。(漢字にすると)“優美”かな。

ミヤ:俺は嫌だなー、“まさみ” ※ とかぜってーやだ。まず“まさ”始まりが好きじゃない。漢字は好きなんだけど。

※ミヤさんの本名…矢口雅哲(やぐち・まさあき)

YUKKE:“雅(みやび)”でしょ?

ミヤ:うん。“まさ”が嫌だわー。何がいいかな……。

YUKKE:(ボソッと)ゆうみ。

逹瑯:(笑)。海外バージョンは?

YUKKE:海外バージョンだったら“ユンミン”とかがいいな。

逹瑯:ハハハハハハ(爆笑)!!

YUKKE:ユン・ミン!

逹瑯:どうしても“ゆ”から離れられないんだな(笑)!

ミヤ:韓国人っぽい。

YUKKE:“ゆうみ”と“ユンミン”。まぁそんなんですね(笑)。

◎6月25日(土)放送の「JACK IN THE RADIO」は、4人組ロックバンド「ミオヤマザキ」のmioさん(Vo)が、シドのゆうやさん(Dr)をプロデューサーに迎えてスタートしたソロプロジェクト「魅音(ミオ)」として登場! どうぞお楽しみに!

<番組概要>

番組名:JACK IN THE RADIO

放送日時:毎週土曜25:30~26:00

パーソナリティ:逹瑯(MUCC)

番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/jack