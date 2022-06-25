いそふらぼん肘樹原作によるTVアニメ「神クズ☆アイドル」の応援イラスト企画が本日6月25日に始動。企画には峰倉かずや、高河ゆん、D・キッサン、喜久田ゆい、ひだかなみ、雪広うたこが参加する。

これは原作が月刊コミックZERO-SUM（一迅社）で連載されていることから、同誌で活躍しているマンガ家に応援イラストを描いてもらう企画。各作家のイラストは、本日6月25日から30日まで毎日18時に「神クズ☆アイドル」の公式Twitterアカウントに投稿されていく。初回となる本日には峰倉によるイラストが公開された。

「神クズ☆アイドル」は、顔がいいだけでやる気のない“クズアイドル”の主人公・仁淀ユウヤと、そんな彼に憑依した伝説の“神アイドル”最上アサヒが、アイドル界のトップを目指していくコメディ。7月1日よりテレビ東京、BS11、AT-Xで放送される。

TVアニメ「神クズ☆アイドル」

放送情報

テレビ東京：2022年7月1日（金）より毎週金曜日25:53～

BS11：2022年7月2日（土）より毎週土曜日22:00～

AT-X：2022年7月2日（土）より毎週土曜日21:00～

配信情報

dTV / アニメタイムズ / ABEMA

スタッフ

原作：いそふらぼん肘樹（月刊Comic ZERO-SUM/一迅社 刊）

監督：福岡大生

シリーズ構成・脚本：蒼樹靖子

キャラクターデザイン・総作画監督：細田沙織

プロップデザイン：高村遼太郎

美術監督：井戸千尋

色彩設計：村田恵里子（グラフィニカ）

色彩設計補佐：萩原千颯（グラフィニカ）

3DCG：V-sign

3DCGディレクター：上薗隆浩

撮影監督：本間綾子

撮影：T2studio

編集：重村建吾

音響監督：郷 文裕貴

音響制作：ビットグルーヴプロモーション

音楽：myu

音楽制作：エイベックス・ピクチャーズ、テレビ東京ミュージック

アニメーション制作：スタジオ五組

キャスト

仁淀ユウヤ：今井文也

最上アサヒ：東山奈央

吉野カズキ：堀江瞬



瀬戸内ヒカル：寺島拓篤

岬チヒロ：佐藤拓也

内濱アキラ：小林竜之

灘ユキナリ：石谷春貴

伯方ホマレ：阿座上洋平



信濃ヒトミ：喜多村英梨

河川敷：上田瞳

ツギコ：大地葉

しぐたろ：石見舞菜香

ナレーション：速水奨

ほか

(c)いそふらぼん肘樹・一迅社／「神クズ☆アイドル」製作委員会