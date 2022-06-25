いそふらぼん肘樹原作によるTVアニメ「神クズ☆アイドル」の応援イラスト企画が本日6月25日に始動。企画には峰倉かずや、高河ゆん、D・キッサン、喜久田ゆい、ひだかなみ、雪広うたこが参加する。
これは原作が月刊コミックZERO-SUM（一迅社）で連載されていることから、同誌で活躍しているマンガ家に応援イラストを描いてもらう企画。各作家のイラストは、本日6月25日から30日まで毎日18時に「神クズ☆アイドル」の公式Twitterアカウントに投稿されていく。初回となる本日には峰倉によるイラストが公開された。
「神クズ☆アイドル」は、顔がいいだけでやる気のない“クズアイドル”の主人公・仁淀ユウヤと、そんな彼に憑依した伝説の“神アイドル”最上アサヒが、アイドル界のトップを目指していくコメディ。7月1日よりテレビ東京、BS11、AT-Xで放送される。
TVアニメ「神クズ☆アイドル」
放送情報
テレビ東京：2022年7月1日（金）より毎週金曜日25:53～
BS11：2022年7月2日（土）より毎週土曜日22:00～
AT-X：2022年7月2日（土）より毎週土曜日21:00～
配信情報
dTV / アニメタイムズ / ABEMA
スタッフ
原作：いそふらぼん肘樹（月刊Comic ZERO-SUM/一迅社 刊）
監督：福岡大生
シリーズ構成・脚本：蒼樹靖子
キャラクターデザイン・総作画監督：細田沙織
プロップデザイン：高村遼太郎
美術監督：井戸千尋
色彩設計：村田恵里子（グラフィニカ）
色彩設計補佐：萩原千颯（グラフィニカ）
3DCG：V-sign
3DCGディレクター：上薗隆浩
撮影監督：本間綾子
撮影：T2studio
編集：重村建吾
音響監督：郷 文裕貴
音響制作：ビットグルーヴプロモーション
音楽：myu
音楽制作：エイベックス・ピクチャーズ、テレビ東京ミュージック
アニメーション制作：スタジオ五組
キャスト
仁淀ユウヤ：今井文也
最上アサヒ：東山奈央
吉野カズキ：堀江瞬
瀬戸内ヒカル：寺島拓篤
岬チヒロ：佐藤拓也
内濱アキラ：小林竜之
灘ユキナリ：石谷春貴
伯方ホマレ：阿座上洋平
信濃ヒトミ：喜多村英梨
河川敷：上田瞳
ツギコ：大地葉
しぐたろ：石見舞菜香
ナレーション：速水奨
ほか
(c)いそふらぼん肘樹・一迅社／「神クズ☆アイドル」製作委員会