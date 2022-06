『ピノキオ』素敵な思い出添えるペアリング＆ツインオルゴールセット

ディズニー不朽の名作『ピノキオ』と、ユニセックスアクセサリーを展開するJAM HOME MADEがコラボ! 『ピノキオ』の劇中歌を奏でる ”ツインオルゴール” と、作品をイメージしたペアリングをセットにした「指輪のうた(TM)<ピノキオ>」が2022年6月24日(金)より販売開始された。

1940年公開のディズニーアニメーション映画『ピノキオ』は、ゼペットが、星に願いながら「自分の子供になりますように」と丹精込めて作った木の人形。そして魔法使いのブルー・フェアリーが、「勇気を持って正直で優しい性格になれば人間になれる」とピノキオに希望を授けた物語。

劇中に使用される『星に願いを(When You Wish Upon a Star)』は、歌曲賞や、偉大な歌100選など様々な賞に輝き、今日でも世界中で愛され続ける名曲として、人々の深層に残っている。

JAM HOME MADE では、この『ピノキオ』の美しい物語を、2人のペアリングにストーリーテリング。

リニューアルした指輪は、ゼペットが丹精込めて作った様に、全てメイドインジャパンの名工の手作りに拘っている。作り手は、日本に数名と言われる、「現代の名工」坂元勝彦氏。厚生労働大臣より表彰された、卓越した技術と技能によって生み出される造形と繊細なディテールは、生きている樹木を連想させるようにリニューアルされた。

サイズはフリーサイズ。ピノキオの長く伸びる鼻をイメージしたサイズ調整棒を使って、指輪のサイズを大きく調整することが可能だ。

また、業界初のツインオルゴールは、名曲『星に願いを(When You Wish Upon a Star)』をメロディーとハーモニーにパート分けして、フルオリジナルで18弁の手回しオルゴールを製作し、2機セット。二つのオルゴールを2人で息を合わせて手で回す事で、メロディーとハーモニーが一致する心地よいシンクロ率を体験することができる。

ブルー・フェアリーからのメッセージ、相手に合わせる優しい気持ちを持って、2人で名曲を奏でよう。

2人のピッタリな息で奏でるペアリングとツインオルゴールは、今までにない、素敵な思い出を添える ”ギフト” としてもぴったりなアイテムとなっている。

(C)Disney ライセンシー:中川装身具工業 販売元:JAM HOME MADE