『先輩、断じて恋では！』第2話に視聴者の恋のアラームが止まらない！？

6月23日(木)に放送されたTVドラマ『先輩、断じて恋では!』第2話の、金田の可愛すぎる泣き顔と優しい柳瀬を前に、視聴者の恋のアラームが鳴りやまず!? 公開された追加場面カットとともに、SNSでの反応をまとめて紹介する。

『先輩、断じて恋では!』は、一見アンマッチな先輩×後輩のオフィスBLラブコメディ。天才CGクリエイターの柳瀬(演:内藤秀一郎)が教育を任されたのは、無表情で不愛想な後輩・金田(演:瀬戸利樹)。仲良くなろうと親しみを込めて接するが「もっと距離をとってください」と冷たい態度で返されてしまう。傷つく柳瀬だったがある日の飲み会の帰り道、酔った金田が柳瀬に秘めていた【本当の想い】をぶつける。仕事を通し次第に距離が縮まっていく二人だが、一体この気持ちは「憧れ」か「恋」か――!?

柳瀬と金田のドキドキのキスシーンで終わった第1話。

第2話では、柳瀬とのキスに戸惑いを隠せない金田が、再び柳瀬から迫られるというドキドキの妄想を頭の中で繰り広げる。初っ端からエスカレート気味な金田の妄想に、SNSでは「いや死にそう助けてや」「ん、んなぁぁーーーっ゛っ゛!!!!めちゃキュンキュンしだぁあーーーっっ!!!!」「はう…今週もサイコーすぎぃ!」と、開始5分で声にならない歓声が多く寄せられた。

今回二人はクライアントの急な修正依頼で深夜残業することになる。オフィスBLコメディというだけあって、柳瀬や金田をはじめとした同僚たちが好きなCGという仕事に真剣に打ち込む姿を描いているのも本作の見どころポイントの一つ。

深夜残業の最中、柳瀬の力になりたいと黙々と仕事に励む金田だったが、疲れて結局寝てしまい柳瀬に謝るシーンでは「一生懸命な金田可愛い…泣いちゃうとこも可愛い…金田の涙拭って笑いかける先輩にキュンキュン」「もうさ金田の行動全てが死ぬ」「泣きそうな金田可愛すぎん?マジでバブか???瀬戸さんマジでバブですね…???」「金田の表情いつも天才すぎる2人のすれ違いが切ない、、、」「金田くんの涙世界一綺麗だもんどうする??????」など、金田の涙と可愛すぎる表情にノックアウトされる人続出で、この日一番の盛り上がりに!

しょんぼりする金田に優しい励ましの言葉をかける柳瀬の姿には「しょうがねぇなあと金田の涙を拭う柳瀬、優しいなあ。」「やばいやなせが神々しすぎる」「そりゃアラーム鳴るわ!!!」「この金田くんに対して先輩が恋に落ちないとか無理だしこの先輩に対して金田くんが恋に落ちないとか無理でしょはやく結婚」「柳瀬先輩がズルいな~~!!バランスが絶妙すぎる。もっと絵に描いたような王子様とかだったら共感羞恥させてもろてなのに、あの人間味が!!爆モテ男だよ本物の。」と、誰もが強制的に恋心を誕生させられる結果となった。

紳士で優しい先輩・柳瀬に、思いがけず恋のアラームが鳴ってしてしまった金田。「先輩、断じて恋では……」と感情を押し込めようとする金田と、まだ見せない柳瀬の気持ち。これから二人はどうなっていくのか!? 続きが気になる展開となっている。

さらに、第1話で大反響を呼んだエンディング。

前回と指の動きが変化していることに気づいた視聴者たちは「なんでエンディングの指の動き変わってるんだよぉぉぉおおお なんで先週から進んでるのぉぉぉおおお こんなエンディング見たことないって、誰?考えたの誰?!神ですか??ハァ~~握手させてください!!!」「IM CRYING the ED !!! Their hands!!!! it's different from ep 1 」「ED映像ちょい変わってんの尊すぎてマジで眼球落ちるかと思った。あのED考えた人マジで神やろ。最後の最後まで尊いで終わらせるの天才じゃなくって???」と、国内外問わず抑えられない感情がSNSに溢れた。最後の最後まで目が離せない!

>>>優しく頬に触れるシーンや、ドキドキのあごクイのシーンまで! 追加で公開された第2話の場面カットを見る!(写真7点)

(C)「先輩、断じて恋では!」製作委員会・MBS