SCANDAL 国内ツアーを完走！ ライブに参加したリスナーと「MIRRORツアー」を振り返る

HARUNA:さて、今回は「SCANDAL WORLD TOUR 2022"MIRROR"」の日本国内編が無事に終了したことを記念して、たくさんの人に「見らーれてしまった(ミラーれてしまった)!」。ライブの感想を一気に読みます&電話で話しますスペシャルです!HARUNA:「見らーれてしまった」だって。RINA:「ミラー」だけにな。うん、そこは流してこ。HARUNA:まずは1通メールを紹介しましょう。<リスナーからのメール・あっしさん>こんばんは。福岡•広島と2日続けてのライブお疲れさまでした! 私事で恐縮ですが、今日レーシック手術を受けてきました。健康なことだけが取り柄なので、いままで手術はもちろん、大きな怪我や病気もなく(手術は)初めての経験だったので、待合室に座っている間はかなり緊張していました。そんなとき、手術室の前の待機場で、突然「アイボリー(オルゴールVer.)」が流れてきました! 最初は聴き間違いかと思いましたが、ふわりふわりのリズムは間違いなく「アイボリー」でしたし、自然とMAMIさんの歌声が頭の中に流れてきました。そのおかげで緊張も少し和らぎ、無事に手術も終わりました! ライブを観に行くときのドキドキなSCANDALもいいですが、日常に現れるふとしたときのSCANDALもいいですね!TOMOMI:聴いてみたい! オルゴール良さそうやん。HARUNA:そんなのあるんだねー。MAMI:自分たちのは聴いたことないなあ……。RINA:あるで、リナ。MAMI:うそ!?HARUNA:なんの曲?RINA:「夜明けの流星群」。HARUNA:あー! でもなんかわかる。MAMI:どういうジャンルに入っているんだろうね。TOMOMI:でもうれしい!HARUNA:「ふとしたときのSCANDAL」っていいね。