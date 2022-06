セリエAは24日、2022-23シーズンの日程を発表した。

新シーズンは8月14日の週に開幕。また、FIFAワールドカップカタール2022が2022年11月21日から2022年12月18日にかけて行われる影響で、2022年11月13日の第15節から2023年1月4日の第16節の間、およそ1カ月半にわたってリーグは中断する。最終節は2023年6月4日に予定されている。

2021-22シーズンの王者ミランは、開幕節でウディネーゼをホームに迎える。2シーズンぶりの優勝を目指すインテルは、昇格組レッチェと敵地で対戦。3シーズンぶりの覇権奪還を狙うユヴェントスは、サッスオーロとホームで対戦する。

また、ミランとインテルの“ミラノ・ダービー”は第5節と第21節に予定されている。ユヴェントスとインテルの“イタリア・ダービー”、ローマとラツィオの首都ダービーは、第13節と第27節に組まれた。

22-23シーズンのセリエAの日程は以下の通り。

◆■第1節

▼2022年8月14日

フィオレンティーナ vs クレモネーゼ

ヴェローナ vs ナポリ

ユヴェントス vs サッスオーロ

ラツィオ vs ボローニャ

レッチェ vs インテル

ミラン vs ウディネーゼ

モンツァ vs トリノ

サレルニターナ vs ローマ

サンプドリア vs アタランタ

スペツィア vs エンポリ

◆■第2節

▼2022年8月21日

アタランタ vs ミラン

ボローニャ vs ヴェローナ

エンポリ vs フィオレンティーナ

インテル vs スペツィア

ナポリ vs モンツァ

ローマ vs クレモネーゼ

サンプドリア vs ユヴェントス

サッスオーロ vs レッチェ

トリノ vs ラツィオ

ウディネーゼ vs サレルニターナ

◆■第3節

▼2022年8月28日

クレモネーゼ vs トリノ

フィオレンティーナ vs ナポリ

ヴェローナ vs アタランタ

ユヴェントス vs ローマ

ラツィオ vs インテル

レッチェ vs エンポリ

ミラン vs ボローニャ

モンツァ vs ウディネーゼ

サレルニターナ vs サンプドリア

スペツィア vs サッスオーロ

◆■第4節

▼2022年8月31日

アタランタ vs トリノ

ボローニャ vs サレルニターナ

エンポリ vs ヴェローナ

インテル vs クレモネーゼ

ユヴェントス vs スペツィア

ナポリ vs レッチェ

ローマ vs モンツァ

サンプドリア vs ラツィオ

サッスオーロ vs ミラン

ウディネーゼ vs フィオレンティーナ

◆■第5節

▼2022年9月4日

クレモネーゼ vs サッスオーロ

フィオレンティーナ vs ユヴェントス

ヴェローナ vs サンプドリア

ラツィオ vs ナポリ

ミラン vs インテル

モンツァ vs アタランタ

サレルニターナ vs エンポリ

スペツィア vs ボローニャ

トリノ vs レッチェ

ウディネーゼ vs ローマ

◆■第6節

▼2022年9月11日

アタランタ vs クレモネーゼ

ボローニャ vs フィオレンティーナ

エンポリ vs ローマ

インテル vs トリノ

ユヴェントス vs サレルニターナ

ラツィオ vs ヴェローナ

レッチェ vs モンツァ

ナポリ vs スペツィア

サンプドリア vs ミラン

サッスオーロ vs ウディネーゼ

◆■第7節

▼2022年9月18日

ボローニャ vs エンポリ

クレモネーゼ vs ラツィオ

フィオレンティーナ vs ヴェローナ

ミラン vs ナポリ

モンツァ vs ユヴェントス

ローマ vs アタランタ

サレルニターナ vs レッチェ

スペツィア vs サンプドリア

トリノ vs サッスオーロ

ウディネーゼ vs インテル

◆■第8節

▼2022年10月2日

アタランタ vs フィオレンティーナ

エンポリ vs ミラン

ヴェローナ vs ウディネーゼ

インテル vs ローマ

ユヴェントス vs ボローニャ

ラツィオ vs スペツィア

レッチェ vs クレモネーゼ

ナポリ vs トリノ

サンプドリア vs モンツァ

サッスオーロ vs サレルニターナ

◆■第9節

▼2022年10月9日

ボローニャ vs サンプドリア

クレモネーゼ vs ナポリ

フィオレンティーナ vs ラツィオ

ミラン vs ユヴェントス

モンツァ vs スペツィア

ローマ vs レッチェ

サレルニターナ vs ヴェローナ

サッスオーロ vs インテル

トリノ vs エンポリ

ウディネーゼ vs アタランタ

◆■第10節

▼2022年10月16日

アタランタ vs サッスオーロ

エンポリ vs モンツァ

ヴェローナ vs ミラン

インテル vs サレルニターナ

ラツィオ vs ウディネーゼ

レッチェ vs フィオレンティーナ

ナポリ vs ボローニャ

サンプドリア vs ローマ

スペツィア vs クレモネーゼ

トリノ vs ユヴェントス

◆■第11節

▼2022年10月23日

アタランタ vs ラツィオ

ボローニャ vs レッチェ

クレモネーゼ vs サンプドリア

フィオレンティーナ vs インテル

ユヴェントス vs エンポリ

ミラン vs モンツァ

ローマ vs ナポリ

サレルニターナ vs スペツィア

サッスオーロ vs ヴェローナ

ウディネーゼ vs トリノ

◆■第12節

▼2022年10月30日

クレモネーゼ vs ウディネーゼ

エンポリ vs アタランタ

ヴェローナ vs ローマ

インテル vs サンプドリア

ラツィオ vs サレルニターナ

レッチェ vs ユヴェントス

モンツァ vs ボローニャ

ナポリ vs サッスオーロ

スペツィア vs フィオレンティーナ

トリノ vs ミラン

◆■第13節

▼2022年11月6日

サンプドリア vs フィオレンティーナ

ウディネーゼ vs レッチェ

アタランタ vs ナポリ

ボローニャ vs トリノ

エンポリ vs サッスオーロ

ユヴェントス vs インテル

ミラン vs スペツィア

モンツァ vs ヴェローナ

ローマ vs ラツィオ

サレルニターナ vs クレモネーゼ

◆■第14節

▼2022年11月9日

クレモネーゼ vs ミラン

フィオレンティーナ vs サレルニターナ

ヴェローナ vs ユヴェントス

インテル vs ボローニャ

ラツィオ vs モンツァ

レッチェ vs アタランタ

ナポリ vs エンポリ

サッスオーロ vs ローマ

スペツィア vs ウディネーゼ

トリノ vs サンプドリア

◆■第15節

▼2022年11月13日

アタランタ vs インテル

ボローニャ vs サッスオーロ

エンポリ vs クレモネーゼ

ヴェローナ vs スペツィア

ユヴェントス vs ラツィオ

ミラン vs フィオレンティーナ

モンツァ vs サレルニターナ

ナポリ vs ウディネーゼ

ローマ vs トリノ

サンプドリア vs レッチェ

◆■第16節

▼2023年1月4日

クレモネーゼ vs ユヴェントス

フィオレンティーナ vs モンツァ

インテル vs ナポリ

レッチェ vs ラツィオ

ローマ vs ボローニャ

サレルニターナ vs ミラン

サッスオーロ vs サンプドリア

スペツィア vs アタランタ

トリノ vs ヴェローナ

ウディネーゼ vs エンポリ

◆■第17節

▼2023年1月8日

ボローニャ vs アタランタ

フィオレンティーナ vs サッスオーロ

ヴェローナ vs クレモネーゼ

ユヴェントス vs ウディネーゼ

ラツィオ vs エンポリ

ミラン vs ローマ

モンツァ vs インテル

サレルニターナ vs トリノ

サンプドリア vs ナポリ

スペツィア vs レッチェ

◆■第18節

▼2023年1月15日

アタランタ vs サレルニターナ

クレモネーゼ vs モンツァ

エンポリ vs サンプドリア

インテル vs ヴェローナ

レッチェ vs ミラン

ナポリ vs ユヴェントス

ローマ vs フィオレンティーナ

サッスオーロ vs ラツィオ

トリノ vs スペツィア

ウディネーゼ vs ボローニャ

◆■第19節

▼2023年1月22日

ボローニャ vs クレモネーゼ

フィオレンティーナ vs トリノ

ヴェローナ vs レッチェ

インテル vs エンポリ

ユヴェントス vs アタランタ

ラツィオ vs ミラン

モンツァ vs サッスオーロ

サレルニターナ vs ナポリ

サンプドリア vs ウディネーゼ

スペツィア vs ローマ

◆■第20節

▼2023年1月29日

アタランタ vs サンプドリア

ボローニャ vs スペツィア

クレモネーゼ vs インテル

エンポリ vs トリノ

ユヴェントス vs モンツァ

ラツィオ vs フィオレンティーナ

レッチェ vs サレルニターナ

ミラン vs サッスオーロ

ナポリ vs ローマ

ウディネーゼ vs ヴェローナ

◆■第21節

▼2023年2月5日

クレモネーゼ vs レッチェ

フィオレンティーナ vs ボローニャ

ヴェローナ vs ラツィオ

インテル vs ミラン

モンツァ vs サンプドリア

ローマ vs エンポリ

サレルニターナ vs ユヴェントス

サッスオーロ vs アタランタ

スペツィア vs ナポリ

トリノ vs ウディネーゼ

◆■第22節

▼2023年2月12日

ボローニャ vs モンツァ

エンポリ vs スペツィア

ヴェローナ vs サレルニターナ

ユヴェントス vs フィオレンティーナ

ラツィオ vs アタランタ

レッチェ vs ローマ

ミラン vs トリノ

ナポリ vs クレモネーゼ

サンプドリア vs インテル

ウディネーゼ vs サッスオーロ

◆■第23節

▼2023年2月19日

アタランタ vs レッチェ

フィオレンティーナ vs ナポリ

インテル vs ウディネーゼ

モンツァ vs ミラン

ローマ vs ヴェローナ

サレルニターナ vs ラツィオ

サンプドリア vs ボローニャ

サッスオーロ vs ナポリ

スペツィア vs ユヴェントス

トリノ vs クレモネーゼ

◆■第24節

▼2023年2月26日

ボローニャ vs インテル

クレモネーゼ vs ローマ

エンポリ vs ナポリ

ヴェローナ vs フィオレンティーナ

ユヴェントス vs トリノ

ラツィオ vs サンプドリア

レッチェ vs サッスオーロ

ミラン vs アタランタ

サレルニターナ vs モンツァ

ウディネーゼ vs スペツィア

◆■第25節

▼2023年3月5日

アタランタ vs ウディネーゼ

フィオレンティーナ vs ミラン

インテル vs レッチェ

モンツァ vs エンポリ

ナポリ vs ラツィオ

ローマ vs ユヴェントス

サンプドリア vs サレルニターナ

サッスオーロ vs クレモネーゼ

スペツィア vs ヴェローナ

トリノ vs ボローニャ

◆■第26節

▼2023年3月12日

ボローニャ vs ラツィオ

クレモネーゼ vs フィオレンティーナ

エンポリ vs ウディネーゼ

ヴェローナ vs モンツァ

ユヴェントス vs サンプドリア

レッチェ vs トリノ

ミラン vs サレルニターナ

ナポリ vs アタランタ

ローマ vs サッスオーロ

スペツィア vs インテル

◆■第27節

▼2023年3月19日

アタランタ vs エンポリ

フィオレンティーナ vs レッチェ

インテル vs ユヴェントス

ラツィオ vs ローマ

モンツァ vs クレモネーゼ

サレルニターナ vs ボローニャ

サンプドリア vs ヴェローナ

サッスオーロ vs スペツィア

トリノ vs ナポリ

ウディネーゼ vs ミラン

◆■第28節

▼2023年4月2日

ボローニャ vs ウディネーゼ

クレモネーゼ vs アタランタ

エンポリ vs レッチェ

インテル vs フィオレンティーナ

ユヴェントス vs ヴェローナ

モンツァ vs ラツィオ

ナポリ vs ミラン

ローマ vs サンプドリア

サッスオーロ vs トリノ

スペツィア vs サレルニターナ

◆■第29節

▼2023年4月9日

アタランタ vs ボローニャ

フィオレンティーナ vs スペツィア

ヴェローナ vs サッスオーロ

ラツィオ vs ユヴェントス

レッチェ vs ナポリ

ミラン vs エンポリ

サレルニターナ vs インテル

サンプドリア vs クレモネーゼ

トリノ vs ローマ

ウディネーゼ vs モンツァ

◆■第30節

▼2023年4月16日

ボローニャ vs ミラン

クレモネーゼ vs エンポリ

フィオレンティーナ vs アタランタ

インテル vs モンツァ

レッチェ vs サンプドリア

ナポリ vs ヴェローナ

ローマ vs ウディネーゼ

サッスオーロ vs ユヴェントス

スペツィア vs ラツィオ

トリノ vs サレルニターナ

◆■第31節

▼2023年4月23日

アタランタ vs ローマ

エンポリ vs インテル

ヴェローナ vs ボローニャ

ユヴェントス vs ナポリ

ラツィオ vs トリノ

ミラン vs レッチェ

モンツァ vs フィオレンティーナ

サレルニターナ vs サッスオーロ

サンプドリア vs スペツィア

ウディネーゼ vs クレモネーゼ

◆■第32節

▼2023年4月30日

ボローニャ vs ユヴェントス

クレモネーゼ vs ヴェローナ

フィオレンティーナ vs サンプドリア

インテル vs ラツィオ

レッチェ vs ウディネーゼ

ナポリ vs サレルニターナ

ローマ vs ミラン

サッスオーロ vs エンポリ

スペツィア vs モンツァ

トリノ vs アタランタ

◆■第33節

▼2023年5月3日

アタランタ vs スペツィア

エンポリ vs ボローニャ

ヴェローナ vs インテル

ユヴェントス vs レッチェ

ラツィオ vs サッスオーロ

ミラン vs クレモネーゼ

モンツァ vs ローマ

サレルニターナ vs フィオレンティーナ

サンプドリア vs トリノ

ウディネーゼ vs ナポリ

◆■第34節

▼2023年5月7日

アタランタ vs ユヴェントス

クレモネーゼ vs スペツィア

エンポリ vs サレルニターナ

レッチェ vs ヴェローナ

ミラン vs ラツィオ

ナポリ vs フィオレンティーナ

ローマ vs インテル

サッスオーロ vs ボローニャ

トリノ vs モンツァ

ウディネーゼ vs サンプドリア

◆■第35節

▼2023年5月14日

ボローニャ vs ローマ

フィオレンティーナ vs ウディネーゼ

ヴェローナ vs トリノ

インテル vs サッスオーロ

ユヴェントス vs クレモネーゼ

ラツィオ vs レッチェ

モンツァ vs ナポリ

サレルニターナ vs アタランタ

サンプドリア vs エンポリ

スペツィア vs ミラン

◆■第36節

▼2023年5月21日

アタランタ vs ヴェローナ

クレモネーゼ vs ボローニャ

エンポリ vs ユヴェントス

レッチェ vs スペツィア

ミラン vs サンプドリア

ナポリ vs インテル

ローマ vs サレルニターナ

サッスオーロ vs モンツァ

トリノ vs フィオレンティーナ

ウディネーゼ vs ラツィオ

◆■第37節

▼2023年5月28日

ボローニャ vs ナポリ

フィオレンティーナ vs ローマ

ヴェローナ vs エンポリ

インテル vs アタランタ

ユヴェントス vs ミラン

ラツィオ vs クレモネーゼ

モンツァ vs レッチェ

サレルニターナ vs ウディネーゼ

サンプドリア vs サッスオーロ

スペツィア vs トリノ

◆■第38節

▼2023年6月4日

ミラン vs ヴェローナ

ナポリ vs サンプドリア

ローマ vs スペツィア

サッスオーロ vs フィオレンティーナ

トリノ vs インテル

ウディネーゼ vs ユヴェントス

アタランタ vs モンツァ

クレモネーゼ vs サレルニターナ

エンポリ vs ラツィオ

レッチェ vs ボローニャ