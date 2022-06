Hey! Say! JUMP・薮宏太「こんなにかっこいい人が世の中にいるんだ…」“ものまね”をするほど好きなアーティストとは？

ジョージ・ウィリアムズ、安田レイがパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送番組「JA全農 COUNTDOWN JAPAN」。6月18日(土)の放送は、Hey! Say! JUMP の薮宏太(やぶ・こうた)さんが登場。初めて買ったCDについて、さらには7月25日(月)から上演される主演ミュージカル「BE MORE CHILL(ビー・モア・チル)」について語ってくれました。――薮宏太さんが初めて買ったCDは何ですか?薮:L'Arc-en-Cielさんの「winter fall」で、小学2年生とかでしたね。――このCDを買おうと思ったきっかけは?薮:歌番組でこの曲がランクインしていて、幼いながらにミュージックビデオに出ていたhydeさんを観て“こんなにかっこいい人が世の中にいるんだ……”と思って。それで母親に「CDを買ってください」って頼みました。買った後は、家でカラオケ音源を流しながらhydeさんのまねをしていましたね(笑)。――どのようなまねを!?薮:(hydeさんは)独特な声が特徴的じゃないですか。(当時は)子どもで声変わりもしていないので、あんな深い声は出なかったですけど、hydeさんが歌いながらクルクル回ったりする仕草とかをまねしていました。――今でもカラオケで歌うことはありますか?薮:歌いますね。あと、この前(L'Arc-en-Cielの)30周年のアニバーサリーライブが東京ドームであったんですけど、自分でチケットを取って1人で行きました(笑)。――ライブはどうでしたか?薮:往年の「HONEY」「Driver's High」などのヒット曲があったり、懐かしいインディーズ時代の曲が歌われていて、すごくうれしかったですね。――薮さんは7月25日(月)から新国立劇場 中劇場で上演となるミュージカル「BE MORE CHILL(ビー・モア・チル)」で主演をつとめられますよね。薮:今ちょうど歌稽古をやっていまして、今日から実際に振り付けのダンスの稽古が入ってくる感じです。今までは僕1人で稽古をやらせてもらっていたんですけど、今日から初めてキャストのみなさんとお会いできるので少し緊張していますね(笑)。――「BE MORE CHILL」の出演が決まったとき、周りの方から何か言われましたか?薮:4月から5月にかけて「ジョセフ・アンド・アメージング・テクニカラー・ドリームコート(以下、ジョセフ)」というミュージカルをやらせていただいて、そのときに共演していたシルビア・グラブさんが現地ブロードウェイで「BE MORE CHILL」を観劇されたそうで、『あれを宏太がやるんだね。楽曲も最高だったよ』って(言ってくれて)。そして(シルビアさんの)話を聞いて面白かったのが、ブロードウェイって、観劇する人はスーツやドレスを着て、かしこまっている人が普段は多いんですけど、「BE MORE CHILL」の上演のときだけは、チェックのネルシャツをジーンズのなかに入れて、日本で言うオタクっぽいファッションの人が客席にチラホラいて、いつものブロードウェイの劇場の雰囲気とは違ったそうなんです。男子ならではの共感できる部分と言いますか、男子って“好きだから”っていう気持ちだけでそれを貫き通したりしますよね。シルビアさんの話を聞いて(「BE MORE CHILL」は)そういう人にも刺さるのかなと思いましたね。――今作では、どんなタイプの曲が多いですか?薮:SFチックというか、打ち込み系の音が多いのかな。そのなかでも、いわゆるギターやドラムなどの印象的なバンドスタイルの曲があったり、タンゴ調の曲もあったり。前回やっていた「ジョセフ」はアンドリュー・ロイド=ウェバーの作品ですごくクラシカルな曲調とかが多かったので、そのギャップを今は楽しんでいますね。――歌ってみた感じはどうですか?薮:正直に言うと、かなり難しいです。1曲のなかに同じ“ド”の音でもシャープしている音とフラットしている音、シャープもフラットもしていない音、3つ出てきたりして、それがすごく大変。今は移動中や楽屋で何度も何度も楽譜とにらめっこしています(笑)。次回6月25日(土)の放送も、どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:JA全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア:TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時:毎週土曜 13:00~13:55パーソナリティ:ジョージ・ウィリアムズ、安田レイ番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/cdj/