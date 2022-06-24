映画「HiGH&LOW THE WORST X（クロス）」の主題歌が、THE RAMPAGE from EXILE TRIBEの最新シングル「THE POWER」に決定した。

「THE POWER」は、世の中の閉塞感を打ち破るパワフルかつエネルギーに満ち溢れた楽曲。発表にあわせオフィシャルYouTubeでは、主題歌の一部が先行公開されたほか、「THE POWER」の最新ビジュアルも解禁された。また6月29日には楽曲の先行配信もスタートする。

9月9日に公開される「HiGH＆LOW THE WORST X」は、高橋ヒロシ「クローズ」「WORST」と、メディアミックスプロジェクト「HiGH&LOW」シリーズの世界観をクロスオーバーさせた作品「HiGH&LOW THE WORST」の続編。川村壱馬（THE RAMPAGE from EXILE TRIBE）演じる花岡楓士雄が頭をはる鬼邪高を潰すため、SWORD地区の鎌坂（かまさか）高校と江罵羅（えばら）商業高校を金の力で傘下に加え、3校連合を結成した最強最悪の敵・瀬ノ門（せのもん）工業高校が、急襲を仕掛けることから物語が展開される。

映画「HiGH＆LOW THE WORST X（クロス）」

2022年9月9日（金）公開

スタッフ

企画プロデュース：EXILE HIRO

総監督：二宮“NINO”大輔

監督：平沼紀久

アクション監督：鈴村正樹

原案・キャラクター設定：高橋ヒロシ

脚本：増本庄一郎、渡辺啓、平沼紀久

音楽：中野雄太

企画制作：HI-AX

製作著作：「HiGH&LOW」製作委員会

配給：松竹

キャスト

鬼邪高校：川村壱馬、吉野北人、佐藤流司、神尾楓珠、福山康平、龍、鈴木昂秀、うえきやサトシ、中島健、森崎ウィン、前田公輝

鳳仙学園：塩野瑛久、葵揚、小柳心、荒井敦史、坂口涼太郎

瀬ノ門工業高校：中本悠太（NCT）、三山凌輝（RYOKI）、永沼伊久也、比嘉涼樹

鎌坂高校：藤原樹、岡宏明

江罵羅商業高校：長谷川慎、陣、今村謙斗

※高橋ヒロシの高ははしごだかが正式表記。

(c)2022「HiGH&LOW THE WORST X」製作委員会 (c)髙橋ヒロシ(秋田書店) HI-AX