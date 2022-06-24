たかしげ宙・皆川亮二原作によるアニメ「スプリガン」へ向けた、椎名高志とカメントツの応援イラストが到着した。

Netflixで全世界独占配信中のアニメ「スプリガン」。椎名のイラストでは、自身の代表作である「GS美神」のキャラクターと、御神苗優が貴重なコラボレーションを果たした。一方カメントツのイラストには、御神苗優、ジャン・ジャックモンド、山本所長、スティーブ・H・フォスター、マクドガル大佐、暁巌、朧、ボー・ブランシェの計8キャラクターが独自のタッチで描かれている。併せてメイキングムービー第4弾となるシリーズ構成・脚本を手掛ける瀬古浩司のインタビュー動画、公式ガイドブックの表紙、新たな場面カットも公開された。

Netflixオリジナルアニメシリーズ「スプリガン」

Netflix：2022年6月18日（土）全世界独占配信開始

スタッフ

原作：たかしげ宙、皆川亮二「スプリガン」（小学館「少年サンデーコミックス」刊）

監督：小林寛

副監督：三宅将平

シリーズ構成・脚本：瀬古浩司

キャラクターデザイン・総作画監督：半田修平

サブキャラクターデザイン・総作画監督：内藤直

プロダクションデザイン：JNTHED

美術監督：金子雄司

色彩設計：三笠修、佐々木梓

CGディレクター：石井規仁

撮影監督：元木洋介、村上展之、鯨井亮

編集：三嶋章紀

音楽：岩崎太整

音響監督：長崎行男

ミキサー：小原吉男

音響効果：倉橋裕宗、白石唯果

音響制作：ダックスプロダクション

音楽制作：エイベックス・ピクチャーズ

制作：david production

製作：スプリガンProject

キャスト

御神苗優：小林千晃

ジャン・ジャックモンド：阿座上洋平

山本所長：浜田賢二

スティーブ・H・フォスター：大塚明夫

山菱理恵：神戸光歩

染井芳乃：伊瀬茉莉也

マリア・クレメンティ中佐：早見沙織

諸刃功一：成田剣

マクドガル大佐：村瀬歩

暁巌：細谷佳正

ミラージュ：子安武人

ボー・ブランシェ：稲田徹

ラリー・マーカスン：竹内良太

ボーマン：菅生隆之

ほか

(c)2021 たかしげ宙、皆川亮二・小学館／スプリガン Project