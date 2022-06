森七菜「みんなに教えたくなる」“常日頃見ちゃう”動画

森七菜が、6月23日(木)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」に生出演。自身のレギュラーコーナー「森七菜LOCKS!」の感想やなど、登場時のトークを紹介します。こもり校長:森七菜先生は、「SCHOOL OF LOCK!」には2021年の4月から登校してくれていますが、ようやく生放送教室でお会いできました。森七菜:よろしくお願いします。(他のレギュラーの)みなさんは、いらっしゃったんですか?こもり校長:(景井)ひなちゃんも来てくれたし、(上白石)萌歌ちゃんもadieu先生として来てくれたね。大トリです(笑)。森七菜:わたし、最後だ……!こもり校長:(レギュラーコーナーは)どうですか?森七菜:(お悩み相談や即興芝居など)ムチャぶり系の企画が多くて(笑)。ぺえ教頭:たしかに(笑)。こもり校長:でも、ポテンシャルの高さを感じているよ。ぺえ教頭:「大変だな」と思うけど、こなしてくれるから。森七菜:ありがとうございます。ぺえ教頭:でも冷静さがあるよね。全然オーラとか見えないけど、“青”って感じ。こもり校長:それは見える人の言い方だけど(笑)。森七菜:たしかに(笑)。“はじめまして”なので緊張しているんです。こもり校長:“はじめまして”だけど、(以前の放送の発言から)教頭のYouTubeは見ているんでしょ?森七菜:はい! 常日頃見ちゃう。見てなくても流しちゃうんですよ。こもり校長:BGM程度にね。わかる。俺も見てる!ぺえ教頭:本当に校長も見てるの~?こもり校長:面白かったやつは、たまにツイッターでリツイートしているくらい。森七菜:そうですよね! みんなに教えたくなるもん。ぺえ教頭:そうなんだ! あのリツイートは面白かったやつなんだ。ありがとう。森七菜は、6月22日(水)にデジタルシングル『bye-bye myself』をリリース。また、この日の放送では、「森七菜LOCKS!」の恒例企画『迷える森の七相談室』をおこない、10代のお悩みにエールを送りました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/