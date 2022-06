チャーリー・プース、BTS・JUNG KOOKとのコラボ曲MVを公開

チャーリー・プース(Charlie Puth)とBTSのJUNG KOOKとのコラボレーション曲「Left and Right (feat. JUNG KOOK of BTS)」が、本日6月24日(金)日本時間13:00PMより全世界同時公開された。この楽曲は、今年(2022年)後半にリリースされる予定の3rdアルバム『CHARLIE』からの先行トラックとなる予定。併せて、両者が共演するミュージック・ビデオも公開された。

【動画を見る】「Left and Right (feat. JUNG KOOK of BTS)」ミュージックビデオ

「Left and Right (feat. JUNG KOOK of BTS)」は、チャーリー・プース自身がプロデュースを手掛けており、韓国で開催されているMBC Plus X Genie Music Awards で2018年にチャーリー・プースとJUNG KOOKが二人でチャーリー・プースの楽曲「We Dont Talk Anymore」を共演して以来のコラボレーションとなる。先日、チャーリー・プースとJUNG KOOKの本楽曲のレコーディング、コラボレーション風景がチャーリー・プースのソーシャルで公開され話題となった。

3rdアルバム『CHARLIE』からは2022年1月に、「Light Switch」、そして2022年4月に「Thats Hilarious」を先行してリリース。「Light Switch」は、全世界のべ4億回の総ストリーミング再生回数と、8,300万回のYouTube再生回数を誇る大ヒット・シングルとなっている。

What if Jungkook sang Left and Right with me? Pre-save link in bio. pic.twitter.com/cM77n5D9Ly — Charlie Puth (@charlieputh) June 17, 2022

チャーリー・プース

「Left and Right (feat. JUNG KOOK of BTS) 」

配信リンク:https://charlieputh.lnk.to/LeftandRight